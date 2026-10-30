Канада се включва с 500 милиона евро в заема на ЕС за Украйна

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Канада ще се включи с 500 милиона евро в заема на ЕС в помощ на Украйна, каза днес канадският министър-председател Марк Карни, цитиран от Ройтерс.

Той направи изявлението след края на двудневната среща на високо равнище Канада – ЕС в Монреал.

Европейският съюз и Отава се договориха да изградят по-тясно стратегическо партньорство, включително чрез засилване на сътрудничеството в енергетиката и проучване на възможностите за износ на канадски втечнен природен газ за Европа, информира БТА.

Двете страни обявиха нови инициативи за укрепване на сътрудничеството в енергетиката, отбраната, изкуствения интелект и доставките на критични суровини. Целта е да намалят зависимостта си от САЩ и Китай в стратегически сектори, информира.

Европейският съюз и Канада определиха новата инициатива като „съюз за бъдещето", който ще обхваща сигурността и отбраната, икономическия растеж и заетостта, устойчивото развитие и контактите между гражданите.

„Връзката между Европейския съюз и Канада ще бъде най-близката, най-дълбоката и най-уникалната, която съществува", заяви председателят на Европейския съвет Антонио Коща по време на разговорите с канадския премиер Марк Карни.

Карни определи партньорството като усилие за укрепване на устойчивостта в области като изкуствения интелект, енергетиката, критичните суровини и квантовите технологии.

„Работим за постигане на възможно най-задълбочено партньорство, без да се стига до пълноправно присъединяване", заяви канадският премиер. Той добави, че резултатът от това може да бъде превръщането на Канада в първата асоциирана държава към ЕС.