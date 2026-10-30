Самолетът на Тръмп предизвика хаос с полетите заради хелоуинско шоу над Белия дом (Видео)

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Самолетът на американския президент Доналд Тръмп предизвика хаос с полетите във Вашингтон заради въздушно шоу над Белия дом по случай Хелоуин. Прелитането снощи забави десетки полети и доведе до временно спиране на трафика на основното столично летище „Роналд Рейгън", предаде Ройтерс.

Президентският самолет направи две ниски обиколки около Белия дом, докато Тръмп беше домакин на детско парти за Хелоуин. Местните жители, чиновниците и служителите на летището обаче били предупредени за прелитането едва 15 минути предварително, което предизвика недоволство във Вашингтон.

Някои пътници, пътуващи към американската столица, съобщиха, че самолетите им са били принудени да кръжат над града и са се забавили заради въздушната демонстрация, уточнява БТА.

Самолетът носи позивната „Еър Форс 1", когато президентът на САЩ е на борда му. Белият дом публикува кадри от прелитането в социалните мрежи с посланието: „Епично прелитане на „Еър Форс 1" край Белия дом за празнуващите с пакост или лакомство!".

Градският съвет на окръг Колумбия, където се намира Вашингтон, заяви, че прелитането е „стреснало мнозина, включително и общинските съветници".

Тръмп е почитател на подобни въздушни демонстрации, които често се организират по време на големи спортни събития, на които присъства американският президент.