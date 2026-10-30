Бившата вицепрезидентка на Коста Рика поведе в надпреварата за шеф на ООН

Бившата вицепрезидентка на Коста Рика Ребека Гринспан поведе в надпреварата за поста генерален секретар на ООН. Тя увеличи преднината си при седмото неофициално гласуване в 15-членния Съвет за сигурност на организацията. Това съобщи Ройтерс, позовавайки се на свои източници.

Гринспан е сред седемте кандидати за поста, който ще бъде освободен в края на годината. Мандатът на настоящия генерален секретар на ООН Антонио Гутериш, който е от Португалия, изтича на 31 декември, информира БТА.

70-годишната костариканка е икономистка и дипломатка с дългогодишен опит в държавното управление и международните организации. Тя е била вицепрезидент на Коста Рика от 1994 до 1998 г., а в правителството е заемала и постове, свързани с икономическата и социалната политика.

Кариерата й продължава в системата на ООН. Гринспан е била заместник генерален секретар на организацията и заместник-ръководител на Програмата на ООН за развитие. През 2021 г. става генерален секретар на Конференцията на ООН за търговия и развитие (UNCTAD) – институция, която работи по въпросите на международната търговия, инвестициите и развитието на по-бедните държави. Тя е първата жена начело на организацията.

Родителите на Гринспан са еврейски имигранти, избягали от Европа след Втората световна война. Тя свързва семейната си история с ролята на ООН за предотвратяване на войни и насърчаване на международното сътрудничество.

В кампанията си костариканката се представя като кандидат за реформиране на световната организация. Сред приоритетите й са по-ефективна работа на институциите, ограничаване на бюрокрацията и по-добро сътрудничество между ООН и държавите членки. Тя подкрепя и реформа на Съвета за сигурност, така че съставът му да отразява по-добре съвременния свят, а не международното разпределение на силите от 1945 г.

Ако бъде избрана, тя ще стане първата жена генерален секретар в над 80-годишната история на ООН.

След Гринспан в предишното неофициално гласуване се нареждаха Каролин Родригес-Биркет от Гвиана и Рафаел Гроси от Аржентина, който в момента ръководи Международната агенция за атомна енергия (МААЕ).