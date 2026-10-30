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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23839001 www.24chasa.bg

Подпалиха строителна площадка на „Райнметал" в Германия

Емили Стоичкова
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снимка: X/@Memiltary

Три строителни машини бяха подпалени рано сутринта на 30 октомври на строителна площадка на германския оръжеен производител „Райнметал" (Rheinmetall) край летище Касел-Калден. Полицията разследва умишлен палеж и възможен политически мотив, съобщи германският вестник „Шпигел".

Очевидец подал сигнал до пожарната и полицията около 3:15 ч. Когато екипите пристигнали на място, три строителни машини вече били обхванати от пламъци. Пострадали са и други превозни средства, паркирани в близост.

Според първоначалните данни на полицията пожарът е бил предизвикан умишлено. Разследването е поето от криминалната полиция, а заради възможен политически мотив в него се е включило и звеното за държавна сигурност в Северен Хесен, информира Hromadske. 

Властите все още не са съобщили какъв е размерът на нанесените щети.

На строителната площадка край летище Касел-Калден трябва да бъде изграден логистичен и тренировъчен център, както и съоръжение за изпитване на дронове на германския оръжеен производител „Райнметал".

През август компанията и правителството на провинция Хесен обявиха планове за инвестиция в обекта на стойност над 260 млн. евро.

снимка: X/@Memiltary

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