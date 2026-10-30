САЩ изтегля държавните си служители от Саудитска Арабия

САЩ изтеглят държавните си служители, които не са на ключови позиции, както и на членовете на техните семейства, от Саудитска Арабия, предаде Ройтерс, като се позова на информация от днес на американското посолство в саудитската столица Рияд.

Евакуацията е в сила от 23 октомври, като основанието за нея е опасност за сигурността, уточнява американската дипломатическа мисия, имайки предвид атаките на йеменските бунтовници хуси срещу летища и други обекти на стратегическите инфраструктура в кралството.

Служителите на правителството на САЩ се нуждаят от специално разрешение, за да използват саудитски летища след скорошните удари с ракети и дронове, добави посолството, предупреждавайки американските граждани за потенциални нови атаки, затваряне на въздушното пространство, отмяна на полети и други промени в разписанията, съобщава БТА.

Боевете между хусите в Йемен и водената от Саудитска Арабия коалиция, подкрепяща правителството на Йемен, се засилиха през последните седмици, откривайки нов фронт в американско-израелска война срещу Иран.