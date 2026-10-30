Навроцки обърна самолета си на път за Сенегал след полицейска акция във висшия съд на Полша

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Президентът на Полша Карол Навроцки прекъсна пътуването си към Сенегал и нареди самолетът му да се върне в страната, след като полицията влезе в сградата на Конституционния трибунал – най-висшия съд в Полша, а председателят му Богдан Швенчковски беше отстранен от поста си. Това съобщи Ройтерс.

„В такъв момент президентът трябва да е в Полша. Преустановявам полета си към Сенегал. Връщам се", написа Навроцки в социалната мрежа „Екс".

Полската полиция съобщи, че служителите ѝ са влезли в сградата на Конституционния трибунал след инциденти пред съда. По данни на органите на реда срещу полицаите са били хвърляни опасни предмети, информира БТА.

Междувременно Конституционният трибунал съобщи на интернет страницата си, че председателят му Богдан Швенчковски е бил отстранен от поста си.

Политическите спорове около съда на практика са парализирали работата на институцията, отбелязва Ройтерс.

Напрежението се изостри заради конфликт между президента и съдебното ръководство относно назначаването на конституционните съдии. По-рано тази година Навроцки, който е съюзник на бившето националистическо правителство на Полша, отказа да приеме клетвата на трима от шестимата съдии, номинирани от парламента.

От своя страна Швенчковски не допусна до встъпване в длъжност съдии, избрани от настоящото парламентарно мнозинство. Така институцията се оказа в центъра на продължителен политически и институционален конфликт.