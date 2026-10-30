САЩ одобриха продажба на ракети „Пейтриът“ за Украйна за 2,1 млрд. долара

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Държавният департамент на САЩ съобщи, че е одобрил потенциалната продажба на ракети за противовъздушни системи „Пейтриът" на Украйна за приблизително 2,1 млрд. долара, предаде Ройтерс.

По-специално става дума за модела PAC-3 MSE, уточнява БТА. Основният изпълнител ще бъде оръжейната корпорация „Локхийд Мартин", съобщи Държавният департамент.

Одобрението идва на фона на продължителни затруднения на Украйна да осигури достатъчно ракети за американските системи за противовъздушна отбрана „Пейтриът". Киев многократно призова Вашингтон и европейските си съюзници да ускорят доставките, особено преди зимата, когато се очаква Русия да засили ударите срещу украинската енергийна и гражданска инфраструктура.

Само преди дни украинският президент Володимир Зеленски заяви, че страната му чака почти месец американският министър на отбраната Пийт Хегсет да одобри доставките на ракети за системите „Пейтриът" и NASAMS. Той съобщи, че е разпоредил на екипа си отново да постави въпроса пред американската администрация.

PAC-3 MSE е една от най-модерните модификации на ракетите прехващачи за системите „Пейтриът". Те са предназначени основно за унищожаване на балистични ракети, включително руски ракети „Искандер" и хиперзвукови „Кинжал". За разлика от обичайните ракети, които унищожават целта чрез взрив, PAC-3 използва принципа на директния кинетичен удар – сблъсък с целта с висока скорост.