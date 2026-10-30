Хванаха руснак да снима жп линиите в Полша, обвиниха го в шпионаж

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Руски гражданин е обвинен в шпионаж в Полша, след като е бил заловен да снима железопътната инфраструктура на страната, съобщи в петък полицията в Долна Силезия.

Полицаи, патрулиращи след футболен мач в град Швидница, в югозападната част на Полша, забелязали 55-годишния руснак да снима преминаващи влакове на неохраняем железопътен прелез, информира европейското издание "Политико".

„Всичко показва, че направените от него снимки могат да бъдат използвани срещу сигурността на държавата", посочиха от регионалната полицейска дирекция в съобщение.

При проверката полицаите открили множество доказателства, че мъжът систематично е снимал стратегическа инфраструктура. „Имаше снимки на различни места и важни комуникационни съоръжения, не само в Полша", заяви говорителят на полицията в Долна Силезия Лукаш Дутковяк пред радио „Вроцлав".

Прокуратурата разследва случая за „дейности в полза на чуждо разузнаване срещу Република Полша", допълниха от регионалната полицейска дирекция.

През последната година Полша стана обект на няколко саботажни атаки срещу военната и железопътната си инфраструктура. През ноември 2025 г. премиерът Доналд Туск обвини украински граждани в „сътрудничество с руските служби", след като атака повреди железопътна линия в близост до полско-украинската граница.

В края на август избухнаха пожари в завод за компоненти за дронове в Скаржиско-Каменна и в предприятие за производство на самолетни части в Люблин. През септември беше подпалена и комуникационна станция на „Старлинк" край Варшава.

„Русия дори не трябва да преминава границата ни. Тя вече води хибридна война срещу нас чрез дронове, саботажи и дезинформация в интернет", заяви Туск след атаките през септември.

Европейски представители посочват, че през последните месеци се наблюдава засилване на саботажните действия, свързвани с Русия. Според тях руският президент Владимир Путин се стреми да попречи на военната подкрепа за Украйна и да увеличи политическата цена за държавите, които подкрепят Киев.