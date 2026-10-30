Петима здравни работници загинаха при руска бомбена атака в Харковска област

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Руска атака с планиращи бомби e отнела живота на петима здравни работници в североизточния украински град Изюм, в Харковска област, предаде Ройтерс, като се позова на публикация в приложението Телеграм на началника на Харковската областна военна администрация Олег Синегубов.

Той уточни, че загиналите са работили в местен филиал на Харковския център за превенция на заболяванията. Ранените са 14 души, уточнява БТА.

Изюм бе завзет от руските войски малко след инвазията им в Украйна на 24 февруари 2022 г., но украинските сили си го върнаха по време на контраофанзива по-късно, припомня Ройтерс.