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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23839253 www.24chasa.bg

Петима здравни работници загинаха при руска бомбена атака в Харковска област

Емили Стоичкова
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Поражения от руски атаки в Харковска област. СНИКА: Фейсбук Олег Синегубов

Руска атака с планиращи бомби e отнела живота на петима здравни работници в североизточния украински град Изюм, в Харковска област, предаде Ройтерс, като се позова на публикация в приложението Телеграм на началника на Харковската областна военна администрация Олег Синегубов.

Той уточни, че загиналите са работили в местен филиал на Харковския център за превенция на заболяванията. Ранените са 14 души, уточнява БТА. 

Изюм бе завзет от руските войски малко след инвазията им в Украйна на 24 февруари 2022 г., но украинските сили си го върнаха по време на контраофанзива по-късно, припомня Ройтерс.

 

Поражения от руски атаки в Харковска област. СНИКА: Фейсбук Олег Синегубов

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