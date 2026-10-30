Карни: Канада може да стане първата асоциирана страна членка на ЕС през юни

Канада може да стане първата асоциирана страна членка на Европейския съюз още през юни догодина, когато се очаква да приключат преговорите за безпрецедентно партньорство между Отава и Брюксел. Това заяви канадският премиер Марк Карни след срещата на върха между Канада и ЕС в Монреал, предаде Асошиейтед прес.

Карни обяви, че ще присъства на среща на европейските лидери през юни, за да бъдат финализирани преговорите за новия формат на отношенията, който няма да означава пълноправно членство на Канада в Съюза.

„Паралелно с това работим за изграждането на възможно най-дълбокото партньорство, без да се стига до присъединяване към Съюза – с превръщането на Канада в първата асоциирана страна членка на ЕС", заяви канадският премиер.

Това определение обаче не присъства в съвместната декларация, публикувана в края на двудневната среща на върха в Монреал. В нея лидерите се договориха до следващата си среща през 2027 г. да определят параметрите на едно „все по-тясно асоцииране".

През март канадски министри и европейски комисари ще се срещнат, за да придвижат преговорите, преди участието на Карни в заседанията на Европейския съвет през юни.

Инициативата „Алианс за бъдещето" беше обявена от Карни, председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателя на Европейския съвет Антонио Коща. Тримата представиха напредък в сътрудничеството в областта на дигиталната търговия, инвестициите в критични минерални ресурси и изкуствения интелект. Основната цел е Канада и Европа да постигнат по-голяма икономическа независимост.

Двете страни приключиха съществената част от преговорите по споразумение за дигитална търговия, което трябва да улесни дейността на компаниите от двете страни на Атлантическия океан и обмена на данни между тях. Според Карни то ще улесни и канадските компании при онлайн продажбата на стоки в Европа, информира БТА.

Канада и Европейската инвестиционна банка приключиха преговорите и по споразумение за насърчаване на европейските инвестиции в канадските критични минерални ресурси. Те са от ключово значение за редица индустрии, включително производството на електромобили и отбранителния сектор.

Канада ще се включи и в европейска инициатива за създаване на свръхмощни изчислителни системи. По думите на Карни това може значително да ускори научните изследвания. Той даде за пример европейския суперкомпютър „Юпитер", който би могъл да извърши за един ден изчисления, за които на най-мощния канадски научен компютър ще са необходими шест месеца.

Двете страни приключиха и преговорите по споразумение в областта на конкуренцията. То има за цел да ограничи нелоялните и антиконкурентните практики и да намали цените за потребителите. Канада и ЕС ще проучат също възможността за свързване на системите си за незабавни плащания, така че трансграничните парични преводи да стават по-бързо и по-евтино.

Предвижда се сътрудничеството да обхване и енергетиката. Лидерите се договориха да проучат възможностите за износ на канадски втечнен природен газ за Европа, както и за изграждането на нови подводни кабели, които да свързват Канада, Европа и Азия.

Канада и ЕС ще започнат преговори и за разширяване на участието на канадски студенти в европейската програма за студентски обмен „Еразъм+". Ще бъдат проучени и възможностите за улесняване на обучението и работата на младите хора от двете страни на Атлантическия океан.

Алиансът ще включва също ново споразумение в областта на граничната сигурност и по-тясно сътрудничество в отбраната, киберсигурността, сигурността в Арктика и противодействието на чуждестранната намеса.

Антонио Коща определи инициативата като най-тясното партньорство, което ЕС някога е установявал с държава извън Съюза. По думите му то ще обхваща търговията, научните изследвания и сигурността.

„Канада безспорно е най-европейската от всички неевропейски държави", заяви Коща.

Урсула фон дер Лайен от своя страна подчерта, че общите ценности са по-важни от географското положение при определянето на държавите, които трябва да си сътрудничат.

„Не е толкова важно къде се намират държавите на картата. Важно е какви ценности защитават и каква позиция заемат в международните отношения", каза тя.

Фон дер Лайен настоява Канада да стане първата „асоциирана страна членка" на ЕС, въпреки съпротивата на някои европейски правителства срещу подобно определение. Тя уточни, че пълноправното членство не е възможно, но целта е да бъдат изградени възможно най-близки отношения.

Карни заяви, че алиансът ще укрепи суверенитета на Канада и Европа и ще им помогне да устояват на икономически сътресения.

„Преди всичко става дума за суверенитет. За способността ни да живеем живота си така, както ние желаем", каза той.

В по-широк план инициативата може в бъдеще да включи и други държави със сходни възгледи и ценности, като Канада и ЕС ще останат в нейното ядро.

Новото партньорство се развива на фона на търговската война на американския президент Доналд Тръмп, която обтяга отношенията на Вашингтон с традиционните му съюзници. Тръмп намекна, че алиансът между Канада и ЕС може да представлява „враждебен акт", и заплаши с налагане на мита върху Европа, ако прецени, че инициативата е насочена срещу интересите на САЩ.

Предизвикателството пред Карни е сериозно, тъй като през 2025 г. САЩ са били дестинация за 71,7% от канадския износ на стоки. Канадският премиер си е поставил за цел да удвои износа на страната към други държави през следващото десетилетие.