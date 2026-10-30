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Неизвестен обект порази петролен танкер в Ормузкия...

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Неизвестен обект порази петролен танкер в Ормузкия проток

Емили Стоичкова
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Ормузкия проток

Петролен танкер, превозващ суров нефт, е бил ударен от неизвестен обект, докато е плавал към изхода на Ормузкия проток, съобщи британската Агенция за морски търговски операции, предаде Ройтерс.

Агенцията, свързана с британските военноморски сили, съобщи, че е получила сигнал за инцидента и че компетентните органи разследват случая. Ведомството препоръча на плавателните съдове да преминават през протока с повишено внимание, информира БТА. 

По-рано днес военноморските сили на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) заявиха, че три петролни танкера са се запалили и са експлодирали, докато се опитвали да преминат по нелегални маршрути през Ормузкия проток, предаде Ройтерс. В изявление на военноморските сили се казва, че един от танкерите, който транспортирал два милиона барела суров петрол, е ударил мина.

Иран също така заяви, че е унищожил американски безпилотен плавателен съд в източната част на Ормузкия проток.

Оман пък заяви, че е спасил екипажа на кораб, станал мишена на атака край бреговете му.

Ормузкия проток

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