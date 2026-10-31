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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23839405 www.24chasa.bg

КМГ: Пън Лиюен се срещна със съпругата на германския президент

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

Съпругата на китайския председател Си Дзинпин – Пън Лиюен, се срещна на 30 октомври в Пекин с Елке Биденбенд, съпругата на германския президент Франк-Валтер Щайнмайер, който е на държавно посещение в Китай.

По време на срещата двете обсъдиха развитието на културните и образователните връзки между Китай и Германия. Пън Лиюен даде висока оценка на ангажираността на Биденбенд с каузите за защита на правата на жените и децата.

Сътрудничеството в областта на образованието и културата предлага широки възможности за развитие, заяви Пън Лиюен. Тя изрази надежда, че контактите между гражданите на двете страни ще се задълбочават и ще допринасят за по-доброто взаимно разбиране.

Биденбенд изрази признателност за усилията на Пън Лиюен за укрепване на културните връзки между Китай и Германия. Тя заяви готовност да продължи да допринася за разширяването на двустранното сътрудничество в областта на правата на жените и децата и за по-нататъшното укрепване на приятелството между двата народа.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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