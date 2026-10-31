Броят протестиращите в Италия - между 1 и 2 млн. души

Милиони италианци от 60 разслични града протестират срещу високите разходи за живот, високата цена на горивата и енергията, високите наеми и цени на жилищата и средствата, които правителството отделя за отбраната. Студентската Организация за студентска алтернатива заяви, че в шествията в цяла Италия са участвали два милиона души. Все още обаче няма официални данни от правителството.

Протестните вълни обхващат редица държави в Европа - Франция, Португалия, Испания, Белгия и други.

Италианците излязоха на улицата, организирани от синдикалната организация Основен синдикален съюз. В протеста участваха ученици, студенти, работещи. А шофьори на таксита, земеделци и шофьори на камиони в последните няколко седмици блокираха пътища в Южна Италия в знак на протест срещу цените на горивата.

След уикенд на протести, прераснали във вандализъм на 17 и на 18 октомври в редица италиански градове, правителството на Джорджа Мелони взе мерки за ограничаване на събиранията на обществени места и за задържане на непълнолетни лица, както и въведе санкции за родителите на онези младежи, които вандализират търговски обекти и административни сгради, пише БТА.

Правителството отпусна и 175,2 милиона евро за шофьорите на камиони, земеделците и рибарите, за да се справят с цените на горивата.

В проектобюджета си за идната година кабинетът е заложил и мерки в подкрепа на младите и на семействата, но протестиращите казват, че тези действия не са достатъчни.