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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23839443 www.24chasa.bg

7 са загинали при наводнения в източната част на Сирия

Богомила Костадинова
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КАДЪР: Екс/@polymarketenesp

Седем души, включително пет деца, са загинали и други седем души са ранени след проливните дъждове, причинили наводнения в източната част на Сирия, съобщиха днес местните власти, цитирани от Ройтерс. 

Четирима души все още се смятат за изчезнали и спасителните екипи продължават да претърсват засегнатите райони, съобщи министърът на извънредните ситуации Раед ал Салех в социалната мрежа Екс, цитиран от БТА. 

Наводненията са засегнали източните провинции Дейр аз Зор, Ракка и Хасака, както и части на Алепо, нанасяйки щети на инфраструктурата, прекъсвайки пътища и принуждавайки домакинства да напуснат домовете си. 

Сирийските екипи за гражданска защита са провели над 550 спасителни операции, откакто започнаха бурите, като са спасили 60 души, блокирани от наводненията, и са откликнали на повече от 900 сигнала за помощ, заяви Ал Салех.

КАДЪР: Екс/@polymarketenesp

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