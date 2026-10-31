7 са загинали при наводнения в източната част на Сирия

Седем души, включително пет деца, са загинали и други седем души са ранени след проливните дъждове, причинили наводнения в източната част на Сирия, съобщиха днес местните власти, цитирани от Ройтерс.
🚨 BREAKING: Flash floods hit Deir Az Zor, Syria Several men were rescued from a vehicle stranded in flash floods after heavy rains swept across Syria; roads between Raqqa and Aleppo were cut off. #Syria #Floods https://t.co/H9nqKM5ZG4— Notif News (@NotifNews1) October 30, 2026
Четирима души все още се смятат за изчезнали и спасителните екипи продължават да претърсват засегнатите райони, съобщи министърът на извънредните ситуации Раед ал Салех в социалната мрежа Екс, цитиран от БТА.
Наводненията са засегнали източните провинции Дейр аз Зор, Ракка и Хасака, както и части на Алепо, нанасяйки щети на инфраструктурата, прекъсвайки пътища и принуждавайки домакинства да напуснат домовете си.
🇸🇾🌧️ | Fuertes lluvias provocan peligrosas inundaciones en Homs, Siria. Las precipitaciones generaron crecidas repentinas, cortes de carreteras y daños materiales en distintas zonas de la provincia. Equipos de emergencia trabajan para asistir a los afectados. https://t.co/Wj0gWl0NFe— Polymarket Español (@polymarketenesp) October 30, 2026
Сирийските екипи за гражданска защита са провели над 550 спасителни операции, откакто започнаха бурите, като са спасили 60 души, блокирани от наводненията, и са откликнали на повече от 900 сигнала за помощ, заяви Ал Салех.
FLOODS AND HEAVY RAINS KILL FIVE IN SYRIA, INCLUDING FOUR CHILDREN Syrian authorities report that five people, including four children, have died due to flooding and heavy rainfall. The severe weather has raised concerns over the safety of vulnerable communities.— Subodh Kumar (@kumarsubodh_) October 29, 2026