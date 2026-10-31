10 български туристи са ранени при катастрофа между автобус и камион край Одрин (Видео)

Автобус, превозващ туристи от Русе към Истанбул, катастрофира край Одрин. Превозното средство се е блъснало в движещ се пред него камион, съобщава Sözcü.
Десет туристи с българско гражданство, които се намирали в автобуса са откарани в болница. Возили се общо двама шофьори и 51 туристи.
#Edirne'de tur otobüsü nar yüklü tır ile çarpıştı: 10 yaralı #Bulgaristan vatandaşlarını İstanbul'a taşıyan tur otobüsünün Kapıkule Sınır Kapısı yolunun Kemalköy yakınlarında tırla çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı. https://t.co/WogUxh3LME— İhlas Haber Ajansı (@ihacomtr) October 31, 2026
Инцидентът е станал около 01:30 часа на 6-ия километър от пътя Капикуле - Одрин, близо до село Йеникадин. Туристическият автобус с български номер P 3690 MB, управляван от М.Д., се е блъснал в задната част на движещия се пред него камион с номер 33 FL 738, управляван от Е.О.
След получаване на сигнала на мястото на инцидента били изпратени полицейски, жандармерийски и медицински екипи. Стана ясно, че в автобуса имало двама шофьори и 51 туристи с българско гражданство. 10 българи са пострадали.
Ранените са откарани в болницата към Медицинския факултет на Тракийския университет и в държавната болница „Султан Мурат I", където им била оказана медицинска помощ. Разследването по случая продължава.