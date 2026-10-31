Кая Калас: Лавров не показа смекчаване на позицията на Москва, лъжеше много на Г-20

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"Руският външен министър Сергей Лавров не показа никакви признаци за смекчаване на позицията на Москва. Разбира се, той изговори много лъжи и много неверни твърдения, които впоследствие успяхме да опровергаем."

Това заяви ръководителят на европейската дипломация Кая Калас, след срещата на страните от Г-20 в Атланта, САЩ.

Калас допълни, че руският министър не е дал някакъв сигнал за готовност на Москва да преговаря.

Същевременно самият Лавров заяви, че е провел приятен разговор с американския си колега Марко Рубио в кулоарите на срещата на Г-20 в Атланта. По време на разговора двамата са обсъдили сътрудничеството между Москва и Вашингтон, пише БТА.

„Проведохме сравнително приятен и кратък разговор по очевидни причини. Обсъдихме някои въпроси от двустранните ни отношения, както и сътрудничеството ни в рамките на многостранните организации", заяви Лавров.

Позицията на Москва по отношение на конфликта в Украйна остава непроменена и че Русия не може да приеме наличието на каквато и да е военна заплаха, идваща от Киев, каза още той.

По отношение на планираните тристранни преговори между Украйна, САЩ и Русия Лавров заяви, че преговорните позиции са ясни.

Според скорошни сигнали от Кремъл делегациите възнамеряват да се срещнат в средата на ноември в Абу Даби, столицата на Обединените арабски емирства, за да продължат преговорите за евентуално мирно споразумение, прекъснати преди няколко месеца.

Лавров каза също така, че основни въпроси в отношенията между Русия и САЩ остават нерешени, тъй като санкциите срещу Москва продължават да действат, а доставките на оръжие за Украйна не са прекратени, предаде Ройтерс.

„На практика досега не се наблюдава реален напредък в отношенията със САЩ", заяви той.

„Основните въпроси не се решават, санкциите остават в сила, всички санкции, наложени от бившия американски президент Джо Байдън, продължават да се прилагат от настоящата администрация, а освен това се налагат и нови санкции срещу петролните гиганти „Лукойл" и „Роснефт"", заяви Лавров.