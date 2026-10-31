Тръмп праща хора да разследват опозиционната политическа кампания в Аляска

Администрацията на Доналд Тръмп изпрати допълнителни федерални служители в Аляска заради разследване срещу кампанията на демократката Мери Пелтола. Тя е заподозряна, че е опитала да повлияе на междинните избори, като насърчила кандидат със сходно име с това на действащия републикански сенатор Дан Съливан да се включи в надпреварата и така да отклони гласове от него, съобщиха световните агенции.

Скандалът избухна след публикация на в. „Ню Йорк таймс", която разкри, че хора от предизборния щаб на Пелтола са работили за привличането на пенсиониран бивш учител на име Дан Дж. Съливан. Той носи почти същото име като това на републиканския сенатор Дан С. Съливан.

Според изданието идеята била избирателите да се объркат и част от подкрепата за сенатора да отиде при неговия съименник. Планът бил разработен с одобрението на националното звено, координиращо стратегията на демократите за спечелване на мнозинство в Сената, пише БТА.

Президентът Доналд Тръмп определи случая като „измама" и нареди да бъдат предприети съдебни действия. Той настоя Пелтола да бъде дисквалифицирана от изборите и срещу нея да започне наказателно преследване.

Федералните власти в Аляска обявиха, че са започнали две разследвания – наказателно и гражданско.

„Няма да позволим на никого, нито на която и да е група, да подкопава тези избори", заяви федералният прокурор Майкъл Хейман.

По думите му публикацията на „Ню Йорк таймс" е довела до значително увеличаване на ресурсите на правоохранителните органи в щата. Няколко прокурори от неговата служба също са включени в работата по случая. На изявлението присъства и представител на ФБР.

Хейман обаче отказа да посочи какво конкретно престъпление се разследва и кой закон евентуално е бил нарушен.

Според „Ню Йорк таймс" подобна тактика за разпиляване на гласовете чрез кандидати със същите или сходни имена не е нова в американската политика. Тя е използвана и от двете основни партии, като по правило не се смята за незаконна.

Залогът на изборите е голям. Според социологическите проучвания републиканците рискуват да загубят мнозинството си в Камарата на представителите, а дори и в Сената. Надпреварата в Аляска може да се окаже решаваща за контрола върху горната камара на Конгреса.

Междувременно администрацията на Тръмп засили действията си, с които поставя под въпрос честността на изборния процес. През последните седмици правителството направи опити да се намеси в изборните процедури на няколко щата с твърдения, че в избирателните им списъци има чужденци.

Тези действия обаче не доведоха до резултат. Проучванията показват, че макар да има отделни случаи на чужденци в избирателните списъци, те са единични и не оказват влияние върху крайните изборни резултати.