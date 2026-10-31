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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23839523 www.24chasa.bg

Над 5 хил. са загиналите от ебола в Конго

Волен Стефанов
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Вирусът Ебола, гледан с микроскоп Снимка: Уикипедия

Повече от 5 хил души са жертвите на епидемията от ебола в Демократична република Конго, показват правителствени данни. Властите все още не са намерили начин да овладеят най-смъртоносната епидемия от заболяването в историята на страната.Над 10 000 души са се заразили с ебола в Демократична република Конго от началото на епидемията през май. Причинителят е рядък вариант на вируса – Бундибуджо, срещу който все още няма одобрени ваксини или лечения.

Епидемията се разпространява по-бързо от предишни подобни взривове заради забавеното откриване на новите случаи, въоръжените конфликти и претоварената здравна система в страната.

Засегнати са 8 от общо 26 провинции на ДР Конго. Много от жертвите са починали извън лечебните заведения, преди да получат медицинска помощ.

Това е втората най-мащабна епидемия от ебола в историята. По-голяма е била единствено тази между 2014 и 2016 г. в Гвинея, Либерия и Сиера Леоне. Тогава заразените са над 28 600 души, а повече от 11 000 са починали.

Миналата седмица Нигерия стана четвъртата африканска държава, съобщила за случай на ебола. Така епидемията вече обхваща и Западна Африка.

Вирусът Ебола, гледан с микроскоп Снимка: Уикипедия

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