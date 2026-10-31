В проблеми с електроснабдяването в Киев след руска атака

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Кметът на украинската столица Киев Виталий Кличко съобщи, че при руски удар са били поразени инфраструктурни обекти в града, а голяма енергийна компания съобщи за прекъсвания на електрозахранването в няколко района на града, предаде Ройтерс.

В съобщение в Телеграм Кличко посочи, че ударите са причинили и нарушения в електроснабдяването на украинската столица. По думите му общински аварийни екипи са се отправили към засегнатите райони, за да отстранят повредите, пише БТА.

Голямата украинска енергийна компания ДТЕК съобщи, че прекъсвания на електрозахранването има в части от четири района на Киев.