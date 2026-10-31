Извънредни мерки в Париж и цяла Франция, готвят се нови протести

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Извънредни мерки за сигурност има днес в Париж и в цяла Франция заради нови планирани протести срещу поскъпването на разходите за живот, предаде Франс прес.

Две седмици след събитията от 17 октомври властите мобилизират около 70 000 полицаи и жандармеристи и засилват ограничителните мерки.

Предвид „многобройните призиви за извършване на грабежи, които се разпространяват в социалните мрежи“, мерките за защита на търговските обекти, въведени на 24 октомври, „ще бъдат подновени и разширени“, заяви още в четвъртък министърът на вътрешните работи Лоран Нуниез, цитиран от БТА. Той предупреди, че днешният ден крие „много висок риск от нарушения на обществения ред“.

Според оценките между 550 000 и 800 000 души са участвали в демонстрациите във Франция на 17 октомври. Денят тогава беше белязан от хаос, включително разграбване на магазини, палежи на обществени сгради и сблъсъци със силите на реда.

На 24 октомври между 410 000 и 800 000 души са участвали в протестите, охранявани от около 70 000 служители на силите за сигурност. Тогава обстановката е била по-спокойна и насилието – по-ограничено.

За тази събота са регистрирани заявки за 350 протестни акции в цялата страна, които според полицейски източник могат да привлекат общо между 350 000 и 450 000 души.

Властите са решили да разрешават демонстрации само по маршрути извън централните градски части. В Париж например префектурата забрани предложения от демонстрантите маршрут и разреши шествие в периферията на столицата. Административният съд обаче спря действието на тази забрана.

Парижката префектура забрани и други маршрути за демонстрации в събота.

В някои райони на Париж е въведен нов вечерен час от 23:00 тази вечер до 06:00 ч. утре сутрин и по същото време в нощта на неделя срещу понеделник.

В Бордо (Югозападна Франция), за разлика от предходната седмица, префектурата е разрешила протестното шествие, въпреки че очаква „труден ден“ и „прояви на насилие. Кметството обаче изразява безпокойство от маршрута, който според него е „прекалено близо до центъра на града“.

В Лион (Югоизточна Франция) префектурата е дала разрешение за шествие извън най-централната част на града. Там все още личат следите от насилието на 17 октомври, когато беше подпалена сграда на туристическата служба.

В Марсилия (Югоизточна Франция) ще бъдат разрешени само предварително заявените събирания.

В Рен (Западна Франция) демонстрация е забранена поради липса на споразумение със синдикатите организатори относно маршрута.

Обкръжението на министъра на вътрешните работи изразява тревога от използването на думите „революция“ и „въстание“ в социалните мрежи относно планираните протести. Всичко това се случва в навечерието на празника Хелоуин.

„Хелоуин няма да бъде легитимно оправдание за прикриване на лицето на обществено място с цел извършване на действия, нарушаващи обществения ред“, предупреди Лоран Нуниез.

Законът позволява носенето на маски на обществени места по време на празници като Хелоуин, но забранява това в непосредствена близост до протестни демонстрации.

Третият ден на мобилизация срещу поскъпването на разходите на живота се провежда на фона на ученическото протестно движение.

От средата на септември насам няколко демонстранти, сред които и непълнолетни, получиха тежки наранявания при операции на силите за поддържане на обществения ред по време на протести. Според министъра на вътрешните работи 1193 полицаи и жандармеристи са били ранени също.

Шест месеца преди президентските избори расисткият атентат в департамента Ивлин на 23 октомври допълнително изостри политическото и медийното напрежение в страната.

От своя страна мрежата на френските търговско-промишлени камари припомни, че от общо 2500 засегнати от размириците на 17 октомври търговски обекта в страната 600 все още не са възобновили работа.