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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23839644 www.24chasa.bg

Саудитска Арабия свали вражески дрон край столицата Рияд

Волен Стефанов
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СНИМКА: Пиксабей

Противовъздушната отбрана на Саудитска Арабия е свалила враждебен дрон в района на столицата Рияд. Това съобщи ръководената от кралството военна коалиция, която подкрепя йеменското правителство в конфликта с подкрепяните от Иран бунтовници хуси, предаде Франс прес.

„Системите за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха враждебен дрон в района на Рияд", заяви говорителят на коалицията Турки ал Малки.

По думите му отломки от безпилотния апарат са паднали на земята, но няма пострадали.

През последните седмици хусите засилиха атаките си срещу Саудитска Арабия. Сред мишените им беше и летището в Рияд, където при ударите имаше жертви. Заради нападенията аерогарата остана затворена за две седмици, а няколко големи събития бяха отменени.

Вчера Ал Малки обвини хусите, че са изстреляли балистични ракети към Мека и Медина - двата най-свещени града за мюсюлманите. Бунтовниците отрекоха твърденията.

СНИМКА: Пиксабей

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