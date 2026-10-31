Турция предлага кандидат за генерален секретар на ООН

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Турция е предложила кандидатурата на Феридун Синирлиоглу, генерален секретар на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), за поста генерален секретар на ООН, предадоха Франс прес и Анадолската агенция, като се позоваха на източници от турското Министерство на външните работи.

В писмо от вчера, адресирано до председателите на Общото събрание и Съвета за сигурност на ООН, постоянният представител на Турция в ООН Ахмет Йълдъз е съобщил за номинацията, направена от президента Реджеп Тайип Ердоган. Процедурата е съобразена с Устава на ООН и резолюция на Общото събрание.

Според цитираните източници решението е взето след блокиране на процеса по избор на нов генерален секретар. Последното неофициално гласуване в Съвета за сигурност на ООН, проведено вчера, е приключило без категоричен резултат.

След седмото неофициално гласуване отново на първо място е била Ребека Гринспан, бивш вицепрезидент на Коста Рика.

При този таен вот 15-те членове на Съвета за сигурност са оценили анонимно всеки кандидат с една от три възможни позиции: „насърчавам“, „не насърчавам“ или „нямам мнение“.

При гласуването този път бюлетините на петте постоянни членки на Съвета за сигурност – САЩ, Франция, Великобритания, Русия и Китай – не са били разграничени чрез различни цветове, за разлика от предишното гласуване, пише БТА.

Нито един от седемте кандидати, участвали дотогава в надпреварата, не е успял да избегне отрицателен вот от поне една от държавите с право на вето – Великобритания, Франция, САЩ, Китай и Русия.

След като бъде постигнат консенсус, името на избрания кандидат ще бъде предложено на Общото събрание на ООН, което на практика следва препоръката на Съвета за сигурност.