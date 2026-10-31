ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Агенцията по храните затвори два търговски обекта ...

Времето София 13° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23840118 www.24chasa.bg

Три самолета с евакуирани жители на контролиран от Русия украински град са кацнали в Беларус

2496
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google

Три самолета с евакуирани жители на контролирания от Русия украински град Олешки са кацнали на летището в беларуския град Гомел.

Евакуираните, които са пожелали да се върнат в контролираната от Киев част на Украйна, първо са били откарани с автобуси през Кримския полуостров до руския град Анапа. Оттам са отпътували със самолети за Беларус, откъдето ще влязат в Украйна през граничен пункт, пише БТА.

Жителите на Олешки бяха евакуирани с автобуси вчера в рамките на съвместна хуманитарна операция между Русия и Украйна, допълни Ройтерс. Това е първата подобна операция от началото на войната преди четири години и осем месеца.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

Здраве

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Завещание на седмицата: Какво ще се роди на балотажа - бабуват на живо Диляна Ценова и Георги Милков (Видео)