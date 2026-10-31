Три самолета с евакуирани жители на контролиран от Русия украински град са кацнали в Беларус

Три самолета с евакуирани жители на контролирания от Русия украински град Олешки са кацнали на летището в беларуския град Гомел.

Евакуираните, които са пожелали да се върнат в контролираната от Киев част на Украйна, първо са били откарани с автобуси през Кримския полуостров до руския град Анапа. Оттам са отпътували със самолети за Беларус, откъдето ще влязат в Украйна през граничен пункт, пише БТА.

Жителите на Олешки бяха евакуирани с автобуси вчера в рамките на съвместна хуманитарна операция между Русия и Украйна, допълни Ройтерс. Това е първата подобна операция от началото на войната преди четири години и осем месеца.