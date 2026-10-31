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Четирима нашенци в болница след катастрофата с автобус и камион край Одрин (Видео)

Богомила Костадинова

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Катастрофата с автобус и камион край Одрин КАДЪР: Екс/@ihacomtr

Четирима български граждани са в болница след катастрофата между автобус и камион край Одрин, съобщават от министерството на външните работи. Всички те са без опасност за живота

По информация на Генералното консулство на Република България в Одрин, във връзка с катастрофата на български автобус с туристи в близост до ГКПП „Капъкуле", 10 души са ранени.

Четирима от пострадалите са с леки наранявания и не се налага хоспитализация, а двама са отказали лечение.

Генералното ни консулство в Одрин е в постоянен контакт с местните власти, следи развитието на ситуацията и е в готовност да окаже необходимото консулско съдействие.

В автобуса, който пътувал от Русе за Истанбул били общо двама шофьори и 51 туристи. Превозното средство се е блъснало в движещ се пред него камион на пътя Капикуле - Одрин, близо до село Йеникадин. 

Катастрофата с автобус и камион край Одрин КАДЪР: Екс/@ihacomtr

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