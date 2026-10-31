КМГ: Китай и Швейцария актуализираха споразумението си за свободна търговия

Китай и Швейцария подписаха протокол за актуализиране на споразумението си за свободна търговия. Новите договорености предвиждат безмитен достъп до китайския пазар за 99,8% от швейцарския износ.

От тях 77,5% ще бъдат освободени от мита веднага след влизането на споразумението в сила, а за останалите ще се прилага преходен период от 5 до 10 години. От своя страна Швейцария ще предостави безмитен режим за 80,1% от китайския селскостопански износ, като преференциалните условия ще обхванат общо 97,3% от него.

Подписването се състоя на 30 октомври по време на посещението на швейцарския президент Ги Пармелен в Пекин. Преговорите за актуализиране на споразумението започнаха през септември 2024 г. и приключиха през август 2026 г. след пет кръга.

Новите договорености разширяват достъпа до пазарите в областта на услугите и инвестициите и задълбочават сътрудничеството в цифровата търговия, изкуствения интелект, фармацевтиката, машиностроенето и часовникарската индустрия.

Първоначалното споразумение беше подписано през 2013 г. и влезе в сила през юли 2014 г. То беше първото споразумение за свободна търговия на Китай с континентална европейска държава. През 2024 г. двустранният стокообмен достигна 62,77 млрд. долара, което е с 44% повече спрямо 2014 г.

Протоколът предстои да бъде ратифициран съгласно вътрешните процедури на двете страни, преди да влезе в сила.