Магазини в Хага се барикадират от страх от протести

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Заведения в центъра на Хага се барикадират, заради страх от безредици, заради призиви за протести в социалните мрежи.

Призивите за протест тръгват от социалните мрежи. Не е ясно кой стои зад профилите онлайн и съществуват опасения, че протестите могат да прераснат в грабежи и безредици като във Франция. Според медиите призизивет са насочени към представителите на Поколение Z да участват в обществени безредици и вандализъм, пише БТА.Търговските обекти вземат сериозни предпазни мерки.

С барикади са защитени магазини за луксозни стоки и техника, както и обекти на големи вериги за козметика и почистващи препарати.

Магазинът на „Епъл" (Apple Store) в Хага дори е решил предварително да изнесе цялата си стока. На кадри, разпространени в петък, се вижда, че в обекта не са останали нито телефони, нито лаптопи.

Още в четвъртък нидерландските медии съобщиха, че търговци в големите градове подготвят защитни мерки. Някои магазини обявиха, че няма да работят през уикенда.

Министърът на вътрешните работи на Нидерландия Питер Хеерма предупреди за „тревожни съобщения" в интернет, според които млади хора планират безредици в няколко града.

„Демонстрациите са разрешени в тази страна - това е голямо предимство. Но се дръжте прилично и не позволявайте да бъдете въвлечени в безредици", призова той в петък.

Засега търговците се надяват, че всички предпазни мерки ще се окажат излишни. „Надявам се да не се случи нищо, но със социалните мрежи нещата могат да се развият много бързо", коментира един от тях пред Ен О Ес.

Ситуацията се разиграва на фона на масовите протести във Франция. Десетки хиляди излязоха по улиците на столицата Париж и други градове в общонационалните протести, инициирани от движението на „жълтите жилетки". Протестите започнаха от френските ученици и студенти, които се бунтуват срещу високите разходи за живот и растящите цени на горивата.

Извънредни мерки за сигурност има и тази събота в Париж и в цяла Франция заради нови планирани протести.

Две седмици след събитията от 17 октомври властите мобилизират около 70 000 полицаи и жандармеристи и засилват ограничителните мерки.

Предвид „многобройните призиви за извършване на грабежи, които се разпространяват в социалните мрежи", мерките за защита на търговските обекти, въведени на 24 октомври, „ще бъдат подновени и разширени", заяви още в четвъртък министърът на вътрешните работи Лоран Нуниез, цитиран от БТА. Той предупреди, че днешният ден крие „много висок риск от нарушения на обществения ред".