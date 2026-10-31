Иран: Мощни военни атаки очакват всеки, който посегне на иранския народ

"100 милиарда евро са нищо в сравнение с разтърсващия удар, който мощните ирански въоръжени сили ще нанесат на този, който се осмели да навреди на нашия народ."

Така отговори иранският министър на външните работи Абас Арагчи на германския канцлер Фридрих Мерц. По време на официалното си посещение в Южна Корея Мерц призова за възможно най-скорошното прекратяване на войната с Иран, тъй като нарастващите цени на енергията вече са стрували на Европа над 100 милиарда евро.

От своя страна, в социалните си мрежи Абас Арагчи предупреди, че Иран ще отговори с масирани атаки, ако иранският народ бъде нападнат.

Иранският външен министър отбеляза, че Мерц е приветствал бомбардировките на Израел и САЩ срещу Иран миналата година, като е изтъкнал, че по този начин Тел Авив и Вашингтон "вършат мръсната работа на Европа", пише БТА.

"Поставянето на червени линии вече е отживелица", допълни Арагчи.

На 17 юни миналата година в интервю за германския обществен канал Цет Де Еф след срещата на върха на Г-7 в канадския град Кананаскис Мерц заяви, че "Израел върши мръсната работа за всички нас, тъй като всички ние сме засегнати от този режим (на Ислямската република, бел. ред.)".

След това канцлерът Мерц посочи, че изпитва най-голямо уважение към факта, че Израел е проявил смелостта да следва този път, тъй като иначе "светът можеше да стане свидетел на терора на Техеран, който щеше да продължи месеци и години с потенциално използване на ядреното оръжие".

С това изявление германският канцлер си навлече много критики. По-късно той разясни, че наистина е желал да се изкаже по този начин, а самото твърдение не бива да бъде повтаряно и може да бъде изразено "по много различни начини".