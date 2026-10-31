Българка изчезна в Кипър, задържаха мъж по подозрение за отвличане

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Полицията изразява сериозни опасения за живота на българката, която все още не е намерена

61-годишната българка Олга Василиева е в неизвестност от 23 октомври в Лимасол, Кипър. По случая е арестуван 43-годишен сирийски гражданин, за когото местни медии съобщават, че е имал интимна връзка с нея.

Мъжът е задържан на 30 октомври на летището в Ларнака преди заминаване от острова. Според телевизия Alpha при разпита той е дал противоречиви обяснения.

Сигналът за изчезването на Василиева е подаден на 28 октомври. Телефонът ѝ е изключен, тя пропуснала важна среща, а кучето ѝ било намерено в дома без необходимите грижи. Полицията не разполага с данни жената да е напускала Република Кипър.

На заседание на 31 октомври разследващите поискаха шестдневното задържане на заподозрения. Пред съда бяха представени показания на съсед, който чул вик край дома му, както и видеозапис, показващ поставянето на нещо в багажника на автомобил. Защитата оспорва връзката на тези обстоятелства с изчезването.

Разследването се води за отвличане с цел извършване на предумишлено убийство. Полицията изразява сериозни опасения за живота на българката, която все още не е намерена.