Сирия: Обмисляме присъединяване към Пакта от Мека

Сирия проучва възможността да се присъедини към съюза за взаимна отбрана, наречен Пакта от Мека, в който членуват Саудитска Арабия, Пакистан и Турция, обяви днес сирийският министър на външните работи Асад Хасан аш Шибани.

"В момента са в ход преговори за проучването на възможността Сирия да се присъедини към Пакта от Мека", посочи Аш Шибани по време на 22-рото издание на Диалога в Манама - годишна конференция, посветена на най-належащите проблеми пред външната политика в региона на Близкия изток, която се организира в столицата на Бахрейн - Манама, пише БТА.

"Споразумението за съвместна отбрана между Турция, Саудитска Арабия и Пакистан не е насочено срещу никоя държава." Това каза турският президент Реджеп Ердоган преди дни, цитиран от вестник „Джумхуриет".

Турският държавен глава коментира темата в писмено интервю, отговаряйки на въпроси на базирания в Лондон саудитски вестник "Аш Шарк ал Аусат".

Тристранното споразумение бе сключено на 7 август в Мека от саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман, турския президент Реджеп Тайип Ердоган и пакистанския премиер Шехбаз Шариф. Според идентични изявления на трите държави всяка въоръжена атака срещу една от тях ще се смята за нападение срещу всички, като пактът цели укрепване на общите интереси в сферата на сигурността, предадоха Франс прес и ДПА. Британският вестник "Таймс" нарече споразумението "сунитско мюсюлманско НАТО".

Подробностите за отбранителния пакт от Мека бяха оповестени от местни медии и базираното във Великобритания издание Middle East Eye преди гласуването по споразумението в турския парламент. Споразумението за взаимна отбрана беше подписано през август от Турция, Саудитска Арабия и Пакистан. То функционира по сходен начин с член 5 от договора на НАТО, пише turkiyetoday.

И двете споразумения предвиждат, че въоръжено нападение срещу една от страните се разглежда като нападение срещу всички. Има обаче разлика в начина на оказване на помощта: член 5 на НАТО оставя на всяка държава съюзник да предприеме действията, които смята за необходими, включително използването на въоръжена сила, докато пактът от Мека изрично предвижда незабавна взаимна помощ, като обхватът и естеството ѝ се определят след оценка на необходимата подкрепа и наличните възможности.

Клаузите на отбранителния пакт от Мека са следните:

Член 1

„Страните" си сътрудничат, за да гарантират и защитават взаимно своята независимост, суверенитет, териториална цялост и неприкосновеността на международно признатите си граници.

Ако териториалната цялост, суверенитетът или международно признатите граници на някоя от „Страните" бъдат застрашени или поставени в опасност, „Страните" използват всички необходими средства за отстраняване на съответните заплахи или опасности.

Член 2

Въоръжено нападение, произхождащо отвън, срещу която и да е от „Страните" се счита за нападение срещу всички „Страни".

Ако някоя от „Страните" стане обект на въоръжено нападение или военна агресия от друга държава или група държави, „Страните" незабавно оказват помощ на нападнатата „Страна", като използват пълноценно всички средства за взаимопомощ, с които разполагат.

За тази цел, с оглед упражняването на правото на самоотбрана, признато в член 51 от Устава на Организацията на обединените нации, „Страните" определят обхвата и естеството на предоставяната подкрепа след обективна оценка на необходимата помощ. Те си сътрудничат в рамките на наличните си ресурси, включително военни средства и способности.

Член 3

В съответствие с член 2 от настоящото споразумение „Страните" си сътрудничат тясно в областта на отбраната, отбранителната промишленост и сигурността. Те развиват отношенията между въоръжените си сили и провеждат съгласувани дейности, насочени към укрепване на сътрудничеството в областта на отбраната.

Член 4

„Страните" провеждат редовни консултации по въпроси на международната сигурност.

Те непрекъснато и ефективно си оказват помощ и си сътрудничат при разработването на индивидуални и съвместни мерки, основани на общи оценки, с цел защита на жизненоважните си интереси и националната си сигурност, както и премахване на заплахите и опасностите за националната им сигурност.

Член 5

„Страните" укрепват съществуващото сътрудничество и съвместните си усилия, включително на оперативно равнище, за борба с тероризма във всичките му форми и проявления, които оказват отрицателно въздействие върху регионалната и международната стабилност и сигурност.

Член 6

Във военно и мирно време „Страните" насърчават взаимния обмен на персонал между отбранителните институции, съвместните програми за обучение и учения, както и разполагането на сили и провеждането на дейности, насочени към повишаване на оперативната съвместимост на въоръжените им сили с цел развитие на отбранителните им способности.

Член 7

За укрепване на отбранителните си способности „Страните", въз основа на взаимно съгласие, подкрепят обмена на технологии между институциите на отбранителната промишленост, съвместното разработване на технологии, съвместното производство и сътрудничеството между организациите от отбранителната промишленост в следните области:

а) Насърчаване на съвместното производство в областта на отбраната;

б) Прилагане на иновации в отбраната чрез съвместни научноизследователски и развойни проекти в областта на технологиите, изискващи специализирани експертни познания;

в) Обучение на персонал и подкрепа за военната промишленост на териториите на „Страните" чрез експерти от която и да е от тях;

г) Обмен на експертни знания и извлечени поуки в областта на отбранителната промишленост, научните изследвания и развойната дейност в отбраната, както и иновациите;

д) Други области на сътрудничество, договорени взаимно от „Страните".

Член 8

1. „Основните страни" създават „Стратегически политически и отбранителен комитет", в който участват министрите на външните работи, министрите на отбраната и началниците на генералните щабове на „Страните". Комитетът осигурява стратегическото ръководство на съвместната отбрана, развива сътрудничеството между „Страните" в областта на отбраната и сигурността и разглежда пречките, които могат да възникнат при изпълнението на настоящото споразумение.

Комитетът заседава два пъти годишно, като домакинството се редува между „Страните". Лидерите на „Страните" могат да се срещат веднъж годишно, ако това бъде счетено за необходимо.

2. „Стратегическият политически и отбранителен комитет" може да създава подкомитети, ако прецени, че това е необходимо.

3. Когато е необходимо, между „Страните" се договарят споразумения или протоколи за прилагане на предвидените в настоящото споразумение области на сътрудничество.

4. „Стратегическият политически и отбранителен комитет" има правомощието, с консенсус на „Основните страни", да определя и одобрява процедурите и принципите за присъединяване на други „Страни" към настоящото споразумение.

5. В Кралство Саудитска Арабия се създава секретариат, който да обслужва „Стратегическия политически и отбранителен комитет". Секретариатът сключва споразумение за седалището си с Кралство Саудитска Арабия. Процедурите и принципите за функционирането, организационната структура и създаването на секретариата се определят впоследствие с консенсус на „Основните страни".

6. Секретариатът се ръководи от генерален секретар, назначаван за тригодишен мандат на ротационен принцип между „Основните страни". Първият генерален секретар трябва да бъде гражданин на Ислямска република Пакистан.

7. Разпоредбите на настоящия член не засягат работата на съществуващите комитети за военно сътрудничество между „Страните".

Член 9

За задълбочаване на сътрудничеството в областта на разузнаването и осигуряване на необходимата координация в тази сфера „Страните" обменят разузнавателна информация чрез взаимно договорени защитени канали, като спазват изискванията за информационна сигурност, защита на данните и поверителност.

Член 10

При наличие на логистични услуги за поддръжка и съвместимост между тях „Страните" си предоставят взаимна логистична подкрепа в мирно и военно време, както и при други извънредни ситуации. Тя включва оръжия, боеприпаси, гориво, резервни части и друго оборудване.

Член 11

Без да се засягат международното право и съответното национално законодателство на „Страните", те приемат настоящото споразумение за правно основание за прилагане на неговите разпоредби и предлагат допълнителни правни мерки, когато това е необходимо.

Член 12

Настоящото споразумение не засяга правата и задълженията на „Страните", произтичащи от международни споразумения, които те са сключили по-рано.

Член 13

1. „Страните" спазват изискванията за поверителност по отношение на класифицираната информация и документите, получени по силата на настоящото споразумение, и спазват националното законодателство.

2. Класифицирана информация и документи не се предоставят на държава, компания или лице извън кръга на „Страните".

3. Достъп до класифицирана информация и документи се предоставя само при наличие на служебна необходимост и единствено на лица, притежаващи съответното ниво на разрешение за достъп до класифицирана информация.

Член 14

Всеки спор, възникнал във връзка с тълкуването или прилагането на настоящото споразумение, се урежда по мирен път чрез консултации и обсъждания между „Страните".

Член 15

Настоящото споразумение може да бъде изменяно след консултации и с единодушното съгласие на „Основните страни".

Член 16

1. Настоящото споразумение подлежи на ратификация в съответствие с приложимите процедури във всяка от „Страните" и влиза в сила на датата, на която последният ратификационен документ бъде депозиран в секретариата на „Стратегическия политически и отбранителен комитет".

2. Споразумението остава в сила за неопределен срок.

3. Всяка от „Страните" може да се оттегли от споразумението след изтичането на 10 години от влизането му в сила. За целта тя трябва да уведоми писмено останалите „Страни" за намерението си чрез дипломатическите канали най-малко три месеца предварително.

4. Прекратяването на споразумението или оттеглянето от него не засяга текущи дейности или проекти, договорени от „Страните" преди датата на прекратяването или оттеглянето.

5. Задълженията на „Страните" за защита на класифицираната информация и документите, както и за предотвратяване на тяхното разкриване, продължават да действат и след прекратяването на споразумението или оттеглянето от него.

Настоящото споразумение е подписано в три оригинални екземпляра на турски, арабски и английски език, като всеки от текстовете има еднаква автентичност. При разминаване в тълкуването между текстовете предимство има текстът на английски език.