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Загинал и 6 ранени при стрелба в магазин за Хелоуин стоки в САЩ (Видео)

Богомила Костадинова
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Извършителят на атаката все още не е идентифициран КАДЪР: Екс/@MarioNawfal

Един човек беше убит, а други шестима бяха ранени при стрелба в магазин за стоки за Хелоуин в град в щата Калифорния, съобщи полицията, цитирана от Франс прес. 

Трагедията се е разиграла малко преди 20:30 ч. местно (5:30 ч българско) време в търговски център в град Феърфийлд, намиращ се на около 80 километра североизточно от Сан Франциско.

"Седем души са били улучени от куршуми при стрелбата, като един е починал, а останалите са настанени в болница. Трима от тях остават в тежко състояние", уточни Дан Маршал, ръководителят на полицията във Феърфийлд, цитиран от БТА.  

Извършителят на атаката все още не е идентифициран, допълни той.

Извършителят на атаката все още не е идентифициран КАДЪР: Екс/@MarioNawfal

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