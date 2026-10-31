Загинал и 6 ранени при стрелба в магазин за Хелоуин стоки в САЩ (Видео)

Един човек беше убит, а други шестима бяха ранени при стрелба в магазин за стоки за Хелоуин в град в щата Калифорния, съобщи полицията, цитирана от Франс прес.
Трагедията се е разиграла малко преди 20:30 ч. местно (5:30 ч българско) време в търговски център в град Феърфийлд, намиращ се на около 80 километра североизточно от Сан Франциско.
"Седем души са били улучени от куршуми при стрелбата, като един е починал, а останалите са настанени в болница. Трима от тях остават в тежко състояние", уточни Дан Маршал, ръководителят на полицията във Феърфийлд, цитиран от БТА.
Извършителят на атаката все още не е идентифициран, допълни той.
Spirit Halloween shopper recounts heart-stopping escape from California store as 1 killed, 6 hurt in shooting https://t.co/Np0hflTNet https://t.co/RstqRFr1lA— New York Post (@nypost) October 31, 2026