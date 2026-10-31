Загинал и 6 ранени при стрелба в магазин за Хелоуин стоки в САЩ (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Един човек беше убит, а други шестима бяха ранени при стрелба в магазин за стоки за Хелоуин в град в щата Калифорния, съобщи полицията, цитирана от Франс прес. 🚨 BREAKING: MASS SHOOTING AT CALIFORNIA MALL! A shooting erupted inside a Spirit Halloween store at Solano Town Center Mall in Fairfield, California -7 people shot. -1 person killed. -At least 3 victims critically injured. #California #Halloween2026 #Fairfield #bbtvi https://t.co/JBInv23mHb — GlobeUpdate (@Globupdate) October 31, 2026

Трагедията се е разиграла малко преди 20:30 ч. местно (5:30 ч българско) време в търговски център в град Феърфийлд, намиращ се на около 80 километра североизточно от Сан Франциско.

"Седем души са били улучени от куршуми при стрелбата, като един е починал, а останалите са настанени в болница. Трима от тях остават в тежко състояние", уточни Дан Маршал, ръководителят на полицията във Феърфийлд, цитиран от БТА. Police responding to confirmed shooting incident at Solano Town Center Mall in Fairfield, California, the mayor says. https://t.co/gj8dgok2pw — Noteworthy News (@newsnoteworthy) October 31, 2026

Извършителят на атаката все още не е идентифициран, допълни той.