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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23841125 www.24chasa.bg

Моджтаба Хаменей: Армията незабавно да реагира на всяка заплаха

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Върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей Снимка: Екс/ @New_tres

Върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей нареди на въоръжените сили на страната да реагират незабавно на "всякаква вражеска заплаха независимо от географското ѝ разположение", става ясно от изявление, публикувано на неговия канал в приложението Телеграм.

Хаменей заяви, че Иран ще определи подходящото време, както и условията за прекратяването на "всяка нова военна или терористична вражеска атака". Той разпореди списъка с военни цели на Ислямската република да бъде обновен, за да може американските и израелски "физически и нефизически обекти" да бъдат включени в обсега на иранските въоръжени сили, пише БТА.

Върховният лидер на Ислямската република призова също така армията да укрепи капацитетите на военното разузнаване, да увеличи производството на боеприпаси и оръжия за разузнавателни цели, поддържащи и бойни операции, както и да развие националните способности за отбрана.

Върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей Снимка: Екс/ @New_tres

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