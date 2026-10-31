Моджтаба Хаменей: Армията незабавно да реагира на всяка заплаха

Върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей нареди на въоръжените сили на страната да реагират незабавно на "всякаква вражеска заплаха независимо от географското ѝ разположение", става ясно от изявление, публикувано на неговия канал в приложението Телеграм.
Хаменей заяви, че Иран ще определи подходящото време, както и условията за прекратяването на "всяка нова военна или терористична вражеска атака". Той разпореди списъка с военни цели на Ислямската република да бъде обновен, за да може американските и израелски "физически и нефизически обекти" да бъдат включени в обсега на иранските въоръжени сили, пише БТА.
Върховният лидер на Ислямската република призова също така армията да укрепи капацитетите на военното разузнаване, да увеличи производството на боеприпаси и оръжия за разузнавателни цели, поддържащи и бойни операции, както и да развие националните способности за отбрана.