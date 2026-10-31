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Египетският външен министър предупреди за опасност от нова ескалация на напрежението между САЩ и Иран

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Египетският външен министър Бадр Абделати

Египетският министър на външните работи Бадр Абделати изрази сериозно безпокойство от възможността за нова ескалация на напрежението САЩ и Иран, като предупреди, че последиците могат да бъдат още по-разрушителни, пише БТА.

В изказване на международния форум по сигурността - Диалога в Манама, организиран от Международния институт за стратегически изследвания в Бахрейн, Абделати заяви, че подновяването на военните действия няма да доведе до разрешаване на конфликта.

"Вторият етап ще бъде по-опасен, по-разрушителен и няма да доведе до нищо. Трябва да си извлечем поуки от миналото", подчерта египетският външен министър.

Постигнатото през юни временно споразумение не успя да осигури трайно прекратяване на огъня във войната с Иран, нито да възстанови нормалното корабоплаване през Ормузкия проток.

Впоследствие Техеран предложи на Вашингтон да премахне блокадата на иранските пристанища, като в замяна се ангажира да възстанови корабоплаването през стратегическия морски път в срок от седем дни.

Вчера катарски посредници пристигнаха отново в Техеран в опит да съдействат за постигането на споразумение. Между страните обаче продължават разногласията относно последователността на преговорите и отстъпките. Основният спор е дали първо да бъдат подновени преговорите по иранската ядрена програма, или да бъдат предприети мерки за облекчаване на блокадата и санкциите върху иранския петрол.

Египетският външен министър Бадр Абделати

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