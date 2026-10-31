Зеленски на среща с Ердоган, сред темите и Черно море

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Украинският президент Володимир Зеленски пристигна днес на посещение в Истанбул, където ще разговаря с турския си колега Реджеп Тайип Ердоган, предаде Укринформ, като се позова на публикация на украинския държавен глава във Фейсбук.

„Пристигнахме с екипа в Истанбул. Предстоят важни преговори с президента на Турция Реджеп Тайип Ердоган. Работим за укрепване на защитата на нашите хора, междудържавното партньорство с Турция и реалните дипломатически перспективи. Има важни въпроси, свързани с корабоплаването в Черно море", написа Зеленски.

Украинският президент съобщи, че по време на посещението му е предвидена и среща с вселенския патриарх Вартоломей.

През юли турският министър на външните работи Хакан Фидан посети Украйна. След срещата им Зеленски заяви, че Турция е потвърдила готовността си да положи усилия за организирането на среща на най-високо равнище с цел прекратяване на войната на Русия срещу Украйна.

пристигна на посещение в Истанбул в събота, където ще има разговор с турския си колега Реджеп Тайип Ердоган, пише БТА.

„Пристигнахме с екипа в Истанбул. Предстоят важни преговори с президента на Турция Реджеп Тайип Ердоган. Работим за укрепване на защитата на нашите хора, междудържавното партньорство с Турция и реалните дипломатически перспективи. Има важни въпроси, свързани с корабоплаването в Черно море", написа Зеленски във Фейсбук.

Украинският президент съобщи, че по време на посещението му е предвидена и среща с вселенския патриарх Вартоломей.

През юли турският министър на външните работи Хакан Фидан посети Украйна. След срещата им Зеленски заяви, че Турция е потвърдила готовността си да положи усилия за организирането на среща на най-високо равнище с цел прекратяване на войната на Русия срещу Украйна.