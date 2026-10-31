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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23841211 www.24chasa.bg

Русия удължи забраната за износ на петрол до края на януари

Волен Стефанов
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Снимка: СНИМКА: PIXABAY

Руското правителство удължи до края на януари 2027 г. общата забрана за износ на дизелово гориво от производителите, като допусна изключения за определени доставки към световния пазар, съобщи правителството в изявление днес, пише БТА.

Русия планира да увеличи значително износа на дизелово гориво през ноември, въпреки че ограниченията върху доставките за чужбина ще останат в сила. Това заяви вицепремиерът Александър Новак в петък.

По-рано този месец Москва облекчи ограниченията, след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че работи с руския лидер Владимир Путин за връщането на руското дизелово гориво на световните пазари.

Според прогнозата на Новак Русия ще изнесе около 2,15 млн. тона дизел през ноември. За сравнение, през октомври обемът е бил приблизително 510 000 тона.

Украинските удари по руски рафинерии могат да окажат влияние върху планираните доставки, но няма да доведат до сериозен спад, увери вицепремиерът.

Към края на октомври четири танкера с руско дизелово гориво вече са отплавали от балтийските пристанища, допълни той.

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