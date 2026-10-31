Украйна удари фабрика за ракетно гориво в Ростовска област

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украйна удари по голям завод, произвеждащ ракетно гориво в руската Ростовска област. Атаката предизвика пожар и причини щети на четири производствени съоръжения.

Украинските сили поразиха комбината "Каменски" - държавно предприятие от военно-промишления комплекс, произвеждащо ракетно гориво в град Каменск-Шахтински в Ростовска област, съобщи БТА.

Атаката е била комбинирана, като при нея са били използвани бойни дронове и ракети, в това число брегови ракетни системи "Нептун", управлявани от украинските военноморски сили, посочи генщабът на ВСУ.

Комбинатът "Каменски" е произвеждал твърдо ракетно гориво за реактивните системи за залпов огън "Ураган", "Смерч" и "Торнадо Ес", както и за редица други ракетни системи и оръжия, изстрелващи боеприпаси във въздуха.

Освен четирите производствени съоръжения на комбината "Каменски" бяха ударени също така четири складa за боеприпаси на руската армия близо до Харцизк и Докучаевск в Донецка област, Нововасилевка в Запорожка област и Новоайдар в Луганска област.