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19-и ден протести в Албания: Студенти и преподаватели искат оставката на Еди Рама

Волен Стефанов
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Кадър от преден протест в Албания СНИМКА: Х/ @Europe9Focus

Студенти, преподаватели и граждани отново излязоха на протест в албанската столица Тирана с искане за оставката на премиера Еди Рама и промени в политическото управление. Демонстрацията се проведе пред Министерството на образованието и е част от протестите, които продължават вече 19 дни.

Този път протестът премина мирно, за разлика от предишните демонстрации, при които се стигна до сблъсъци с полицията и нападения срещу обществени сгради, пише БТА.

В района на министерството бяха разположени полицейски служители, а близо до парламента имаше водно оръдие и допълнителни сили на реда.

Студентите обявиха, че ще преместят демонстрацията пред сградата на Министерския съвет. Те настояват за оставката на Рама, подобряване на условията в университетите и решаване на проблемите с жилищното настаняване и високите разходи за образование.

Преподавателите също подкрепят недоволството. От няколко дни те бойкотират учебните занятия в знак на солидарност със студентите.

Премиерът Еди Рама отново покани протестиращите на диалог. В социалните мрежи той публикува снимки на каменна маса пред сградата на правителството, върху която е изписана думата „Диалог".

Предложението обаче беше отхвърлено. Демонстрантите заявиха, че няма да прекратят протестите и продължават да настояват за оставката на министър-председателя.

Междувременно лидерът на основната опозиционна Демократическа партия Сали Бериша обяви национален протест в подкрепа на студентите.

В предишни свои изявления Рама заяви, че е готов да разгледа предложенията на студентите и преподавателите. По думите му правителството подготвя пакет от мерки, а бюджетът за 2027 г. ще предвиди допълнителна подкрепа за семействата, обществените услуги и студентите.

Премиерът обаче предупреди, че всеки, който подстрекава към насилие и разделение в обществото, ще бъде държан отговорен.

Протестите започнаха на 13 октомври заради лошите условия в университетите, високите такси за висше образование, недостатъчната финансова подкрепа за студентите и ограничените възможности за работа след дипломирането. Недоволството бързо прерасна в антиправителствени демонстрации с искания за оставката на Рама и създаване на техническо правителство.

Последваха сблъсъци с полицията, палежи и щети по обществени сгради и търговски обекти. Стотици участници бяха задържани.

Щетите за бизнеса в Тирана от протестите вече достигат 3,37 млн. евро, съобщи АТА, позовавайки се на представители на сектора.

Кадър от преден протест в Албания СНИМКА: Х/ @Europe9Focus

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