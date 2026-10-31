Марко Рубио се среща с външните министри на Австралия, Индия и Япония днес

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио ще се срещне днес с външните министри на Австралия, Индия и Япония.

Четиримата се събират заедно за трети път от началото на годината. Страните им подготвят среща на върха, която се очаква да се проведе през ноември в Манила.

Срещата на върха на четиристранния формат за сътрудничество, известен като КУАД, е планирана за периода 15-18 ноември, когато във филипинската столица ще се състои и срещата на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН). Тя ще бъде първата подобна среща с участието на американския президент Доналд Тръмп, както и с лидерите на останалите три държави от 2024 г. насам, съобщава БТА.

Срещите на върха на лидерите на страните от КУАД започнаха през 2021 г., след встъпването в длъжност на тогавашния американски президент Джо Байдън. Тръмп трябваше да участва в подобна среща в Индия в края на 2025 г., но отмени посещението си заради търговските разногласия и споровете с Делхи относно митата.

След разговорите с външните министри на Австралия, Индия и Япония Рубио ще закрие двудневната среща на външните министри от Г-20 в Атланта.

В изказване на прием снощи Рубио отново призова страните от Г-20 да си сътрудничат във всички области, в които това е възможно, предвид сложните икономически и геополитически предизвикателства, много от които имат сериозни последици за целия свят.

"Тъй като всички сме изправени пред тези предизвикателства, трябва да работим заедно за справянето с тях. Бъдещето на нашите държави зависи от готовността ни да разберем, че макар интересите ни невинаги да съвпадат, трябва да се стремим към сътрудничество там, където имаме общи интереси", заяви Рубио.

Разговорите там показаха сериозни разногласия между страните от Г-20 по отношение на войните в Украйна и Близкия изток. Организаторите отмениха традиционната обща снимка на участниците, след като представители на няколко европейски държави отказаха да бъдат снимани заедно с руския външен министър Сергей Лавров.

Рубио изрази надежда, че разговорите между външните министри от Г-20 ще положат основите за успешна среща на върха на лидерите на групата, насрочена за 14 и 15 декември в голф комплекса на Тръмп "Дорал".