Хаос пред Конституционния съд в Полша, трима са арестувани

Хиляди демонстранти се събраха пред Конституционния съд в Полша на протест срещу отстраняването на председателя на институцията Богдан Швенчковски. Напрежението ескалира, след като част от множеството започна да хвърля предмети по полицаите и да се опитва да пробие оградата около сградата. Трима души са задържани, предаде БТА.

Заради разразилата се криза президентът Карол Навроцки прекъсна пътуването си до Сенегал и се върна в Полша. Държавният глава, който е срещу проевропейското правителство на премиера Доналд Туск, обяви решението си в социалната мрежа Екс.

„В такива моменти президентът трябва да бъде в Полша. Прекъсвам полета ми до Сенегал и се връщам обратно", написа Навроцки.

След пристигането си той се отправи директно към Конституционния съд. Въпреки напрегнатата обстановка президентът заяви, че е помогнал на отстранения председател да влезе в сградата.

Тази сутрин Навроцки заяви, че „конституционният ред на Полша е бил нарушен", и свика извънредна среща с ръководителите на парламентарните групи. Целта е да бъде стабилизирана политическата ситуация в страната.

Случаят задълбочава конфликта между управляващите и опозицията, оглавявана от националистическата и консервативна партия „Право и справедливост" (ПиС), отбелязва АП.

В центъра на спора от години са висшите съдебни институции в Полша, включително Конституционният трибунал. Критики от страна на полски представители и на Европейския съюз са насочени към управлението на ПиС в периода 2015-2023 г. заради обвинения, че партията е установила политически контрол над ключови съдебни органи. Приетите тогава реформи доведоха и до санкции от ЕС.

Правителството на Доналд Туск дойде на власт през 2023 г. с обещанието да възстанови независимостта на съдебната система. Опитите му за промени обаче срещнаха съпротива, включително чрез президентско вето от двама държавни глави, свързани с ПиС. Сред тях е и настоящият президент Карол Навроцки.

За отстраняването на Богдан Швенчковски стана ясно снощи от съобщение на интернет страницата на Конституционния съд. Малко след това пред сградата започнаха да се събират протестиращи. Сред тях бяха лидерът на ПиС Ярослав Качински и други политици от националистическата десница.

От правителството твърдят, че Швенчковски многократно е нарушавал закона и е застрашавал работата на най-висшата съдебна институция. Той зае поста по време на управлението на ПиС. Според Туск председателят е възпрепятствал встъпването в длъжност на съдии, избрани с парламентарно мнозинство.

„Възстановяването на върховенството на закона е наше задължение. След години беззаконие под управлението на ПиС това е труден процес, понякога дори болезнен и изисква решителни действия. Няма друг начин", написа Туск в Екс.

По-рано премиерът обеща, че правителството му ще гарантира Конституционният трибунал отново да бъде съставен от законно назначени съдии. Той обаче призна, че предприетите методи може да не бъдат одобрени от всички, отбелязва АП.

От ПиС определиха отстраняването на Швенчковски като атака срещу конституционния ред. Бившият министър на правосъдието Збигнев Жобро призова за масова съпротива.

„Това е отявлена и престъпна атака срещу конституционния ред. Ето защо призовавам за съпротива, която трябва да бъде шумна, непоколебима, солидарна и безстрашна", написа той в Екс.