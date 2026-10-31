ООН удължи мандата на ЕУФОР в Босна и Херцеговина с още една година

Съветът за сигурност на ООН реши единодушно да удължи с още една година мандата на военната мисия на ЕС в Босна и Херцеговина (ЕУФОР).

Повечето от членовете на Съвета подкрепиха Службата на върховния представител на международната общност и изпълнителните му правомощия, както и териториалната цялост и суверенитета на Босна и Херцеговина. Две страни - Русия и Китай, поставиха отново под въпрос продължаващото съществуване на Службата на върховния представител по време на заседанието на Съвета за сигурност на ООН.

Съветът за сигурност обсъжда ситуацията в БиХ на всеки шест месеца въз основа на докладите на Службата на върховния представител. Последният доклад, представен в Ню Йорк, е подписан от Луис Кришок - американски дипломат, който временно изпълнява функциите на върховен представител на международната общност след оставката на Кристиан Шмит през юни под натиска на администрацията на Доналд Тръмп, припомня БТА.

Периодът от май насам е бил белязан от подготовката за избори, смъртта на осъдения за военни престъпления Ратко Младич и продължаващите пречки пред функционирането на държавните институции, пише в доклада.

Службата на върховния представител посочва, че въвеждането на нови технологии е подобрило почтеността на изборния процес, докато смъртта на Младич и реакциите по този повод са предизвикали нова вълна от националистически послания, които задълбочават етническото разделение.

Макар преките предизвикателства срещу конституционния ред, които се появиха в началото на 2025 г., да са били по-слабо изразени през отчетния период, институционалното възпрепятстване и острата политическа реторика са продължили, се казва в доклада. Според Службата на върховния представител основният източник на тези проблеми остават управляващите среди в сръбската съставна единица Република Сръбска.

Постоянните обструкции отслабват държавните институции, ограничават способността им да изпълняват законовите си задължения и забавят евроатлантическата интеграция. В съчетание с опитите за заобикаляне на държавните институции и за създаване на паралелни структури в Република Сръбска, се засилва тенденцията към фактическо отделяне, се посочва в доклада.

Освен партията на Милорад Додик, в доклада се споменава и партията на босненските хървати Хърватска демократична общност на БиХ във връзка с трудностите във функционирането на правителството.

Службата на върховния представител е информирала Съвета за сигурност и за проекта „Южен интерконектор“, който има за цел да свърже газопреносните мрежи на БиХ и Хърватия, за да се избегне зависимостта от руския газ. В доклада се отбелязва, че крайният срок през юни за подписване на договор между правителството на съставната единица Федерация Босна и Херцеговина и инвеститора не е бил спазен.

Няма напредък по изпълнението на петте цели и двете условия, определени през 2008 г. като предварителни изисквания за закриването на Службата на върховния представител, пише още в доклада.

Посланикът на САЩ в ООН Тами Брус заяви, че Вашингтон подкрепя суверенитета и териториалната цялост на БиХ, както и усилията на Кришок да гарантира, че местните лидери постепенно поемат по-голяма отговорност.

Изразявайки твърда подкрепа за Службата на върховния представител, британският представител Сара Макинтош заяви, че Лондон категорично осъжда реториката, призоваваща към отцепване или създаване на трета съставна единица, като смята подобни призиви за противоречащи на Дейтънското споразумение и представляващи заплаха за мира и стабилността.

Френският посланик Жером Бонафон също осъди сепаратистката реторика в БиХ и подкрепи бързото назначаване на нов върховен представител, който да наследи Шмит за постоянно.

Единствено Русия и Китай пак поставиха под въпрос продължаващото съществуване на Службата на върховния представител по време на заседанието, както правят от години. Аргументът им е, че международната общност трябва незабавно да предаде цялата отговорност на местните политически лидери в БиХ.

Руският посланик Василий Небензя заяви, че чуждестранни сили са се опитали да повлияят на последните избори в БиХ. По думите му резултатите от изборите все пак ще допринесат за стабилизирането на ситуацията в страната.

Небензя обвини западните държави, че са създали всички проблеми в БиХ и използват Службата на върховния представител като инструмент за намеса във вътрешните работи на страната.

Председателят на Председателството на БиХ Денис Бечирович призова международната общност да продължи да подкрепя страната му, включително като запази Службата на върховния представител. Той заяви, че Република Сръбска застрашава Дейтънското споразумение, като създава условия за отцепване на съставната единица.