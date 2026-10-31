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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23841656 www.24chasa.bg

Откриха човешки кости в маслинова градина на остров Крит

Цветелина Шенева
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Полиция

Открити човешки кости и дрехи в маслинова градина дават основания на полицията в Крит да се надява, че ще разплете случаите с изчезването на две жени в района на Ханя съответно през 2022 г. и 2010 г., съобщава в. "Катимерини".

Докато работил в маслиновата си градина в Карес, местен мъж намерил човешки череп, кости, дамски дрехи и черна дамска обувка. Той  веднага уведомил полицията, която иззела останките.

Властите се надяват да установят самоличността на починалата, чийто вещи са били открити. Но се питат и дали останките имат връзка с двата случая на изчезнали жени, които все още не са разкрити, посочва вестникът.

През септември 2022 г. 75-годишната Санико Цауси изчезва от Аликианос. Полицейското разследване установява, че възрастната жена е била блъсната от автомобил и е загинала, докато вървяла по път в селото. Във връзка със случая е арестуван чешки работник, нает на гробището в Аликианос, и му е повдигнато обвинение за умишлено причиняване на смърт чрез бездействие. Тялото на Цауси обаче така и не е открито, припомня БТА.

Друг случай на изчезнала жена е регистриран през 2010 г. Тогава  20-годишната студентка Ангелики Ставрулаки изчезва сутринта на 18 февруари, след като напуска дома си в село Аси Гония със семейния автомобил. По-късно колата е открита изоставена на националния път Ханя - Ретимно, при моста в Петрес, пред църквата „Панагия Памакаристос“. Автомобилът бил отключен, ключовете били оставени на таблото, а всичките ѝ лични вещи, включително личната ѝ карта, били намерени вътре.

Полиция

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