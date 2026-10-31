Зеленски: Евакуираните от Олешки са вече в Украйна

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Всички хора, които бяха евакуирани от контролирания от Русия град Олешки, са вече в Украйна, съобщи президентът Володимир Зеленски.

Той благодари на САЩ, както и на първата дама Мелания Тръмп за посредническите им усилия при сключването на местното примирие, в своя публикация в "Телеграм".

"Когато светът обръща внимание, хората биват спасявани. Нужни са още стъпки за деескалация и истински напредък за постигането на мир", написа украинският президент.

Хиляди напуснаха Олешки вчера след сключеното примирие с подкрепата на САЩ и с намесата на папа Лъв Четиринадесети. То е първото по рода си и най-дългото хуманитарно примирие във войната, която продължава вече пета година, припомня БТА.

Евакуираните са пътували с автобус до Анапа на полуостров Крим, откъдето със самолет са били превозени до югоизточния беларуски град Гомел и след това към Украйна.

Местното примирие беше сключено във вторник, като то не бе нарушено нито от Украйна, нито от Русия. Това даде възможност на властите да разминират пътищата и да доставят храни, лекарства и други провизии в града.

Снабдителните пътища към Олешки бяха прекъснати поради военните действия и атаките с дронове. Продоволствените доставки са спрени още от май тази година, което е довело стотици хора до глад, казаха местни жители.

Така и не става ясно колко души са решили да напуснат Олешки или да останат в града. Те имаха възможността да избират дали да се върнат в Украйна или да заминат за Русия.

По данни на украинските власти от довоенното население на Олешки от 24 000 души са останали едва около 1700. Много от тях са възрастни или хора със заболявания.