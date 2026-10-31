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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23841740 www.24chasa.bg

САЩ предупредили Русия за подготовка на атентат в Москва

Цветелина Шенева
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Руската столица Москва СНИМКА: АРХИВ

Руската Федерална служба за сигурност е получила информация от САЩ за подготовка на терористичен атентат в Москва и е предприела съответните мерки, съобщиха от там.

„Чрез партньорски канали от американска страна бе получена информация за подготовка на терористичен акт в Москва. В момента се извършват съответните действия“, пише в изявление на ФСС.

В същото време американското посолството в руската столица обяви, че „има информация за достоверна заплаха от инцидент с многобройни жертви“ в музейния комплекс „Царицино“ в Москва. От там съобщават още, че правителството на САЩ координира действията си с руските власти, предава БТА.

Руската столица Москва СНИМКА: АРХИВ

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