САЩ предупредили Русия за подготовка на атентат в Москва

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Руската Федерална служба за сигурност е получила информация от САЩ за подготовка на терористичен атентат в Москва и е предприела съответните мерки, съобщиха от там.

„Чрез партньорски канали от американска страна бе получена информация за подготовка на терористичен акт в Москва. В момента се извършват съответните действия“, пише в изявление на ФСС.

В същото време американското посолството в руската столица обяви, че „има информация за достоверна заплаха от инцидент с многобройни жертви“ в музейния комплекс „Царицино“ в Москва. От там съобщават още, че правителството на САЩ координира действията си с руските власти, предава БТА.