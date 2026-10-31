Протестът в Тирана ескалира: палят контейнери пред министерство, полицията вади водно оръдие

Протестиращи подпалиха контейнери за смет пред Министерството на образованието в албанската столица Тирана. Полицията използва водно оръдие, за да потуши пожарите, след като демонстрацията срещу правителството прерасна в сблъсъци с органите на реда. Това се случи на 19-ия ден от протестите днес, предава БТА.
Студенти, преподаватели, съмишленици се събраха днес следобед в центъра на града с искания за промяна на политическата класа, оставка на правителството и решаване на проблемите с образованието и жилищното настаняване. Заради демонстрацията движението по една от основните пътни артерии беше отклонено, а полицията изгради кордон пред сградата на министерството.
Към протестиращите се присъединиха и депутати и привърженици на опозиционната Демократическа партия, мобилизирани по призив на лидера ѝ Сали Бериша. Участието на политически фигури обаче предизвика недоволство сред част от студентите.
Напрежението рязко ескалира, след като демонстранти запалиха факли пред входа на министерството и подпалиха контейнери за смет, поставени на пътното платно. Полицията използва водно оръдие, за да изгаси огъня.
В отговор група протестиращи започнаха да замерят машината с камъни и други твърди предмети. Второ водно оръдие беше приведено в готовност, а младежи хвърляха коктейли „Молотов" по полицейските служители. Органите на реда призоваха демонстрантите да се отдръпнат и да прекратят нападенията.
Лидерът на Демократическата партия Сали Бериша обяви, че формацията му изцяло подкрепя протестиращите студенти.
„Днес има само едно послание – Еди Рама, подай оставка, не може да се задържиш на власт със сила. Всички албанци споделят това послание, а ние, като демократи, го изпращаме оттук заедно със студентите, които са на улицата", заяви депутатът от ДП Фламур Нока.
Недоволството в Албания започна на 13 октомври в Тирана. Първоначалните искания бяха свързани с лошите условия в университетите, високите такси за висше образование, недостатъчната финансова подкрепа за студентите и ограничените възможности за работа след дипломирането.
Постепенно демонстрациите прераснаха в антиправителствени протести с искания за оставката на премиера Еди Рама и създаване на техническо правителство. Последваха сблъсъци с полицията, палежи и щети по обществени сгради и търговски обекти. Стотици участници в демонстрациите бяха задържани.
Щетите за бизнеса в Тирана от протестите вече възлизат на 3,37 милиона евро.