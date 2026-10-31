Протестът в Тирана ескалира: палят контейнери пред министерство, полицията вади водно оръдие

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Протестиращи подпалиха контейнери за смет пред Министерството на образованието в албанската столица Тирана. Полицията използва водно оръдие, за да потуши пожарите, след като демонстрацията срещу правителството прерасна в сблъсъци с органите на реда. Това се случи на 19-ия ден от протестите днес, предава БТА.

Студенти, преподаватели, съмишленици се събраха днес следобед в центъра на града с искания за промяна на политическата класа, оставка на правителството и решаване на проблемите с образованието и жилищното настаняване. Заради демонстрацията движението по една от основните пътни артерии беше отклонено, а полицията изгради кордон пред сградата на министерството.

Към протестиращите се присъединиха и депутати и привърженици на опозиционната Демократическа партия, мобилизирани по призив на лидера ѝ Сали Бериша. Участието на политически фигури обаче предизвика недоволство сред част от студентите.

Напрежението рязко ескалира, след като демонстранти запалиха факли пред входа на министерството и подпалиха контейнери за смет, поставени на пътното платно. Полицията използва водно оръдие, за да изгаси огъня.

В отговор група протестиращи започнаха да замерят машината с камъни и други твърди предмети. Второ водно оръдие беше приведено в готовност, а младежи хвърляха коктейли „Молотов" по полицейските служители. Органите на реда призоваха демонстрантите да се отдръпнат и да прекратят нападенията.

Лидерът на Демократическата партия Сали Бериша обяви, че формацията му изцяло подкрепя протестиращите студенти.

„Днес има само едно послание – Еди Рама, подай оставка, не може да се задържиш на власт със сила. Всички албанци споделят това послание, а ние, като демократи, го изпращаме оттук заедно със студентите, които са на улицата", заяви депутатът от ДП Фламур Нока.

Недоволството в Албания започна на 13 октомври в Тирана. Първоначалните искания бяха свързани с лошите условия в университетите, високите такси за висше образование, недостатъчната финансова подкрепа за студентите и ограничените възможности за работа след дипломирането.

Постепенно демонстрациите прераснаха в антиправителствени протести с искания за оставката на премиера Еди Рама и създаване на техническо правителство. Последваха сблъсъци с полицията, палежи и щети по обществени сгради и търговски обекти. Стотици участници в демонстрациите бяха задържани.

Щетите за бизнеса в Тирана от протестите вече възлизат на 3,37 милиона евро.