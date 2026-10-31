Включиха системата за предупреждение в румънския окръг Яш за възможно навлизане на дронове

Предупреждение чрез системата Ро-Алърт (RO-Alert) за възможно навлизане на дронове получиха жителите на окръг Яш в Североизточна Румъния и бяха посъветвани да се укрият.

„Въздушна тревога. Възможно навлизане на дронове. Запазете спокойствие! Укрийте се в мазета или в укрития за гражданска защита. Ако няма укритие, останете в къщата, далеч от прозорците и външните стени“, се казва в предупреждението, предава БТА.

Тревога за дронове днес бе обявена и в Молдова.

Въздушни тревоги започнаха да се обявяват и в североизточната част на Румъния от есента на тази година. До неотдавна предупрежденията за възможно падане на обекти от въздуха се отнасяха предимно за югоизточния окръг Тулча, където се намира общата граница между Румъния и Украйна по река Дунав и където Русия често атакува пристанищната инфраструктура.

От началото на септември обаче бяха регистрирани случаи, при които дронове паднаха в полета или в гори и в други региони на Румъния, без да има пострадали или материални щети, посочва медията.