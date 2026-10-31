Ердоган: Нападенията срещу търговски кораби в Черно море са неприемливи

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Нападенията срещу търговски кораби в Черно море са неприемливи, независимо кой ги извършва. Това заяви турският президент Реджеп Тайип Ердоган днес след разговори с украинския си колега Володимир Зеленски.

На съвместна пресконференция след срещата им в Истанбул Ердоган каза, че двамата са обсъдили безопасността на корабоплаването в Черно море и че той ще продължи да разговаря по този въпрос с всички страни, предаде БТА.

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна по-рано днес на посещение в Истанбул.

„Предстоят важни преговори с президента на Турция Реджеп Тайип Ердоган. Работим за укрепване на защитата на нашите хора, междудържавното партньорство с Турция и реалните дипломатически перспективи. Има важни въпроси, свързани с корабоплаването в Черно море", написа Зеленски преди срещата с турския си колега.

Украинският президент съобщи, че по време на посещението му е предвидена и среща с вселенския патриарх Вартоломей.

През юли турският министър на външните работи Хакан Фидан посети Украйна. След срещата им Зеленски заяви, че Турция е потвърдила готовността си да положи усилия за организирането на среща на най-високо равнище с цел прекратяване на войната на Русия срещу Украйна.