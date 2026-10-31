Отнеха лиценза на банка в Сърбия, чийто собственик е близък до партията на Вучич

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Централната банка на Сърбия отне лиценза на „Алта банка“ (Alta banka). Това е финансова институция, чийто собственик според местни медии е близък до Сръбската прогресивна партия (СПС) на бившия президент Александър Вучич.

Решението идва шест дни след изборите, на които Студентската листа спечели абсолютно мнозинство със 141 от общо 250 места в парламента срещу 103 за СПС, според последните неокончателни данни на избирателната комисия, предава БТА.

„Финансовото състояние на банката се влоши значително напоследък и съществуваше риск от допълнително влошаване на финансовото ѝ състояние или на нейната ликвидност“, казват от Централната банка на Сърбия. Те уточняват, че решението за отнемането на лиценза е взето, за да се защитят интересите на вложителите и за да се запази стабилността на финансовата система.

Централната банка съобщи още, че е започнала процедура по несъстоятелност и че управлението на „Алта банка" е поверено на Агенцията за гарантиране на влоговете.

„Тази мярка позволява активите на банката да останат под надзор и предотвратява разпиляването им, така че всички кредитори, на първо място физическите лица и предприятията, да могат да възстановят средствата си във възможно най-кратки срокове", обясниха от там.

Обхванати от паника, клиенти на банката се втурнаха към нейните клонове и банкомати в Сърбия, както и в Северна Македония, където тя има дъщерно дружество, в опит да изтеглят парите си, съобщиха медии.

Тегленията вече не са възможни в Сърбия, където депозитите ще бъдат възстановени на по-късен етап, според Народната банка на Сърбия. Дъщерното дружество на „Алта банка" в Северна Македония заяви, че дейността му в съседната страна продължава нормално.

Банката се управлява от бизнесмена Давор Мацура, който е и неин собственик и се предполага, че е близък до партията на Вучич, пишат няколко местни медии.

Миналия юли студентското движение разкритикува решението на властите да възложат на „Алта банка“ обработването на плащанията на сметките за електроенергия към националната електрическа компания.

Въпреки това „Алта банка“ не е сред най-големите банки в страната, като пазарният ѝ дял е около 3%.

Председателят на опозиционната Демократическа партия Сърджан Миливоевич заяви преди дни, че е подал сигнал за извършено престъпление, след като е „получил информация“ за „подготвяно решение“ на Националната банка, което да позволи на „Алта банка“ да преведе „50 милиона евро“ към банка в чужбина.

Междувременно управителният съвет на Сръбската прогресивна партия реши единодушно на заседание днес в Белград да свика извънреден партиен конгрес на 13 декември за избор на нов председател на партията. Единственият кандидат е Александър Вучич.

Вучич, който е съосновател на Сръбската прогресивна партия, подаде оставка като председател на партията през 2023 г.

„Започваме борба. Смятам, че над Сърбия е надвиснала огромна опасност“, каза той пред повече от 650 делегати.