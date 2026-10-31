Външните министри на САЩ, Австралия, Индия и Япония обсъдиха и плаването в Ормузкия проток

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Да работят за изграждането на надеждни глобални вериги за доставки се ангажираха днес външните министри на САЩ, Австралия, Индия и Япония. Освен това те изразиха своите сериозни опасения за икономическия натиск чрез ограничения върху износа и непазарните практики. Oбсъдиха и правото на свободно плаване в Ормузкия проток, Червено море и протока Баб ел Мандеб.

В съвместната декларация на външните министри от четиристранния формат за сътрудничество, известен като КУАД, Китай не беше споменат изрично.

Декларацията идва в момент, когато Япония отправя изключително сериозно забележки към Пекин във връзка с наложените от него ограничения върху износа на критични природни изкопаеми, съобщава БТА.

Министрите потвърдиха подкрепата си за свободен и отворен Индо-тихоокеански регион, като подчертаха значението на икономическата сигурност за поддържането на глобалната стабилност и просперитет.

Срещата бе малко преди заключителната сесия на срещата на външните министри от Г-20, в която участва и Китай.

След срещата на министрите от КУАД държавният секретар на САЩ Марко Рубио беше домакин на заключителната пленарна сесия на външните министри от Г-20 в рамките на двудневната среща на върха в Атланта, където участието на руския външен министър Сергей Лавров привлече внимание към дълбоките различия сред членовете на Г-20.

Канадският външен министър Анита Ананд заяви в интервю за Ройтерс, че тя не би избрала да покани Лавров, но е използвала случая, за да разговаря с него директно относно пълномащабната руска инвазия в Украйна, започнала през февруари 2022 година.

„Погледнах го право в очите и разкритикувах продължаващата незаконна инвазия на Русия в Украйна, отвличането на украински деца, нападенията срещу украински кораби в Черно море – всичко това е осъдително и противоречи на международното право и международното хуманитарно право“, каза Ананд.

Лавров вчера заяви пред репортери, че позицията на Москва по отношение на конфликта в Украйна остава непроменена и че Русия не може да толерира Украйна като „военна заплаха за законните интереси на Руската федерация в сферата на сигурността“.

Рубио днес изрази надежда, че външните министри от Г-20 ще успеят да положат основите за успешна среща на върха на лидерите на 14–15 декември в голф-курорта „Дорал“ на американския президент Доналд Тръмп близо до Маями.