Рубио: Светът има нужда от ограниченото прекратяване на огъня в Черно море

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Международната общност проявява все по-голям интерес към ограничено прекратяване на огъня в Черно море. Целта е да се гарантират безпрепятствените доставки на енергия и зърно от Русия и Украйна. Това заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио, предаде БТА.

По думите му Вашингтон разглежда предложения на Турция и Индия за възобновяване на зърнените доставки.

„Това заплашва продоволствената сигурност в света, а също и до известна степен енергийната сигурност", посочи Рубио по време на пресконференция.

Той подчерта, че подобно споразумение няма да сложи край на войната, но може да реши поне един от конкретните проблеми, произтичащи от конфликта.

„Бихме искали да постигнем това прекратяване на огъня. То няма да реши войната, но поне решава един конкретен аспект от нея", заяви американският държавен секретар.

Рубио коментира и възможността украинският президент Володимир Зеленски да присъства на срещата на върха на Г-20 през декември в Маями. По думите му покана може да бъде отправена, ако Доналд Тръмп прецени, че участието на Зеленски би довело до „нещо положително".

Американският държавен секретар разкри още, че е провел кратък разговор с руския външен министър Сергей Лавров по време на срещата на външните министри от Г-20 в Атланта, щата Джорджия.

Двамата са обсъдили възможността президентите Доналд Тръмп и Владимир Путин да се срещнат следващия месец в Китай, в рамките на срещата на върха на форума за Азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество.