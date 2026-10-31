320 000 протестират във Франция, полицията използва сълзотворен газ в Париж

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Масови протести обхванаха Франция днес, като 320 000 души излязоха по улиците на страната срещу високите цени и влошаващите се условия в училищата. Демонстрациите в няколко града прераснаха в сблъсъци с полицията, съобщи БТА.

Макар в началото шествията да минаваха предимно мирно, напрежението ескалира в късния следобед. Полицията използва сълзотворен газ в Париж и Лион.

Във френската столица се чуваха експлозии от фойерверки. Кадри на телевизия Бе Еф Ем Те Ве показаха протестиращи, които хвърлят запалителни устройства срещу полицаи със защитно облекло. Няколко от униформените бяха обхванати от пламъци.

По данни на френското министерство на вътрешните работи в протестите в цялата страна са участвали около 320 000 души, от които 70 000 в Париж.

Безредици имаше и в Марсилия, където по улиците горяха различни предмети, а пожарникари бяха изпратени на място. За сблъсъци с полицията се съобщава също от Рен и Тулуза. Според местната префектура в Рен демонстранти са хвърляли предмети по служителите на реда.

Напрежението в Париж се засили, след като протестното шествие достигна крайната си точка в южните покрайнини на града. По информация на местни медии специализирани полицейски подразделения са наредили на демонстрантите да напуснат района. Опитите за разпръсване на множеството обаче са напредвали бавно.

Още преди началото на шествията парижката полиция е извършила над 1200 проверки на железопътни гари и в прилежащите им райони. Целта била да бъдат установени потенциални нарушители на обществения ред и да се предотврати внасянето на фойерверки, ножове и други опасни предмети по време на демонстрациите.

За гарантиране на сигурността през целия ден полицията е мобилизирала „всички налични ресурси" във въздуха, съобщиха от префектурата.

Със специална заповед е било разрешено използването на дронове с камери за заснемане и предаване на изображения от ситуацията във френската столица.