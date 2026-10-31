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Абас Арагчи: Условията на Иран са ясни, нямаме планове за преговори с US представители

Цветелина Шенева
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Иранският външен министър Абас Арагчи Снимка: Снимка: Twitter/@IranianWoman

Техеран няма непосредствени планове за провеждане на преговори с американски официални представители, заяви иранският министър на външните работи Абас Арагчи. По думите му при настоящите обстоятелства няма необходимост от такава среща.

Условията на Иран са ясни и консултациите с посредниците продължават, допълни Арагчи пред „Ал Джазира".

Той потвърди, че иранското ръководство е получило писмо от вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс. Определи опита да се отвори вратата към диалог и по-широко разбирателство като „положителна стъпка“, предава БТА.

Но ако намерението на Вашингтон е да сее раздор, това би било поредната грешка на САЩ, допълни министърът.

Ванс е изпратил писмо до председателя на иранския Висш съвет за национална сигурност Мохсен Резаи, за да проучи възможностите за преговори, написа "Уолстрийт джърнъл". Изданието пише, че администрацията на президента на САЩ се опитва да реши дали планираните от нея военни удари срещу Иран биха могли да бъдат предотвратени чрез дипломация.

Позовавайки се на правителствен служител агенция „Аксиос“ съобщи, че Ванс е поставил включването на ядрената програма на Иран в преговорите като условие за тяхното възобновяване.

Иранският външен министър Абас Арагчи

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